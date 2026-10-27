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Yarım asırlık el Osmanlı ve Selçuklu izlerini küresel mekânlara nakşediyor

Sakarya'da 63 yaşındaki Hanifi Bereket, 50 yıldır işlediği Osmanlı ve Selçuklu motiflerini ABD, İngiltere ve Türk dünyasına taşıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:59

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yarım asırlık el Osmanlı ve Selçuklu izlerini küresel mekânlara nakşediyor

Sakarya'dan Beyoğlu'na uzanan atölye hikâyesi:

Hanifi Bereket, yarım asrı geçen birikimiyle ahşap oymacılığını sürdüren bir usta. Mesleğe İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Dolapdere semtinde başladıktan sonra Sakarya'ya yerleşen Bereket, ahşabı önce çiziyor, sonra kesip oyuyor; parçaları bir araya getirerek Osmanlı ve Selçuklu motiflerini taşıyan eserler ortaya çıkarıyor. Eserleri ABD, İngiltere, Türk cumhuriyetleri ve Arap ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında alıcı buluyor; son projelerinden biri ise Miami'de bir yatta iç tasarım çalışması yaptı.

Zamana bağlı bir bağ: 50 yıllık koltuğun geri gelişi:

Ustanın anlattığı en dokunaklı anlardan biri, yıllar önce yaptığı bir koltuğun tamir için yeniden atölyesine getirilmesiydi. Bereket, "40-50 sene önce yaptığım koltuk bugün benim önüme tamir yapılmak üzere gelmiş. Şimdi ben bu koltuğu tamir edeceğim ve getiren adam 50 sene daha bu koltuğu kullanacak" diyerek el emeğiyle üretilen nesnelerin sahipleriyle nasıl duygusal bağlar kurduğunu aktardı. Bir keresinde cilacıya gittiğinde karşısında kendi yaptığı kuğulu koltuğu görüp, "sanki bana baktı" diye hissettiğini söyleyerek eserlerin yüklediği manevi değeri ifade etti.

Restorasyon eleştirisi ve mesleğin gelecek kuşaklara aktarımı:

Bereket, tarihî eserlerin onarımında geleneksel el sanatları ustalarının görev almasının gerekliliğine vurgu yapıyor. Usta, "Hiçbir oymacı tarihi eserin onarımında çalışmıyor" diyerek, işi bilmeyen kişilerin müdahalelerinin eserlere zarar verdiğini ve aslına uygun restorasyon yapılmadığını belirtiyor. Mesleğin nakli için kendi ailesinde de bir süreç işletiyor; oğlu çocukluğundan itibaren atölyede büyüdü, tezgahta ve şeritte çalıştı. Bereket, oğlunu akademik yönden destekleyerek "Ben oğlumu tarihçi yaptım" ifadesiyle oymacılığın tarihçesinin ortaya konmasının önemine dikkat çekiyor ve bu sayede geleneksel bilginin gelecek kuşaklara aktarılmasının sürdürülebilir olacağına inanıyor.

AHŞABI ÇİZEREK, KESEREK, OYARAK VE BİR ARAYA GETİREREK SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜREN BEREKET&#039;İN...

AHŞABI ÇİZEREK, KESEREK, OYARAK VE BİR ARAYA GETİREREK SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜREN BEREKET'İN ÇALIŞMALARI, ABD, İNGİLTERE, TÜRK CUMHURİYETLERİ VE ARAP ÜLKELERİNDE ALICI BULUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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