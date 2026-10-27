Gençler 29 ekimde yarıştı: Küçükçekmece'de cumhuriyet koşusu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cumhuriyet Haftası kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu, göl kenarında gerçekleştirildi. Etkinlik, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Küçükçekmece Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliği ile düzenlendi.

yarışma detayları:

Koşuda ilçe genelinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan toplam 328 öğrenci mücadele etti. Yarış; küçük kız, küçük erkek, genç kız, genç erkek, yıldız kız ve yıldız erkek olmak üzere 6 kategoride yapıldı. Parkur üzerindeki çekişmeli mücadele sonunda dereceye giren sporculara anında madalyaları verildi, kupalar ise 29 Ekim resmi töreninde takdim edilecek.

kategori birincileri:

Küçük kızlar

1. Ravza Ceylan - Toki Avrupa Konutları O.O

2. Berin Akcan - Söğütlüçeşme Ortaokulu

3. Eslem Sel - Söğütlüçeşme Ortaokulu

Küçük erkekler

1. Yasin İbrahim Yeni - Tema İstanbul Ortaokulu

2. Mustafa Mert Şahin - 700. Yıl Osmangazi Ortaokulu

3. Yusuf Ali Çapar - Toki Avrupa Konutları Ortaokulu

Yıldız kızlar

1. Rojbin Kurt - Söğütlüçeşme Ortaokulu

2. Selin Şenol - Behiye Selim Pars Ortaokulu

3. Gökse Hatipoğlu - 700. Yıl Osmangazi Ortaokulu

Yıldız erkekler

1. Mustafa Coşkun - Halkalı Güneş Ortaokulu

2. İlyas B. Sav - Behiye Selim Pars Ortaokulu

3. Berat Karataş - Söğütlüçeşme Ortaokulu

Genç kızlar

1. Nisanur Kır - Tevfik İleri Anadolu Lisesi

2. Elif Şen - Tevfik İleri Anadolu Lisesi

3. Toprak Güneri - Tevfik İleri Anadolu Lisesi

Genç erkekler

1. Arda Çörekçi - Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi

2. Emir Ali Yılmazcan - Şehit Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3. Mert Ali Kala - Sefaköy Anadolu Lisesi

KÜÇÜKÇEKMECE’DE CUMHURİYET HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 29 EKİM CUMHURİYET KOŞUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.