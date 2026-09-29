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TCG Karataş güvertesinde ailelere deniz yaşamı tanıtıldı

TCG Karataş'ta gerçekleştirilen 'Mehmetçik ile Bir Gün' etkinliğinde personel, KKTC Gazimağusa'da ailelerini ağırlayarak deniz kuvvetleri yaşamını yakından tanıttı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

TCG Karataş güvertesinde ailelere deniz yaşamı tanıtıldı

TCG Karataş'ta ailelere açık gün

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Karataş personelinin "Mehmetçik ile Bir Gün, denizlerimizde güçlü bir bağ" notuyla ailelerini ağırladığı bildirildi. Etkinlik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa şehrinde düzenlenen Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü faaliyetleriyle eş zamanlı gerçekleştirildi.

projenin amacı ve içerik:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gençlere askerlik mesleğini tanıtmak amacıyla yürütülen "Mehmetçik ile Bir Gün" projesi kapsamında aileler, deniz kuvvetlerinin günlük yaşamına ve görev düzenine dair doğrudan gözlem fırsatı buldu. Ziyarette gemi yaşamı, görev dağılımı ve denizde yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

ailelerin gözlemleri ve mesaj:

MSB paylaşımında ailelerin Deniz Kuvvetleri'nin denizlerdeki yaşamına yakından tanıklık ettiği vurgulandı. Etkinlik, personelin aileleriyle bağlarını güçlendirirken, gençlere mesleğin gerçek yüzünü gösterme ve toplumda deniz kültürüne dair farkındalık oluşturma amacı taşıdı.

‘MEHMETÇİK İLE BİR GÜN’ PROJESİ KAPSAMINDA, TCG KARATAŞ GEMİSİNDE PERSONEL AİLELERİNİ...

‘MEHMETÇİK İLE BİR GÜN’ PROJESİ KAPSAMINDA, TCG KARATAŞ GEMİSİNDE PERSONEL AİLELERİNİ AĞIRLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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