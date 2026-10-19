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Adana'da motosikletli saldırıda kasada oturan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Seyhan'da kimya ürünü satan iş yerine motosikletle gelen bir saldırganın ateşi sonucu kasada oturan 16 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 19:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'da motosikletli saldırıda kasada oturan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olayın seyri:

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde kimya ürünleri satan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, kasada oturan 16 yaşındaki N.M. başından vuruldu.

İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi ve kasada oturan N.M.'ye tabancayla ateş açtı. Saldırganlar, olayın ardından motosikletle kaçtı.

Mağdurun durumu:

Başından vurulan N.M., iş yeri çalışanları tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. N.M.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İnceleme ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, iş yerinde delil çalışması yaptı. Yetkililer, saldırının nedeninin belirlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Adana’da iş yerine silahlı saldırı: 16 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Adana’da iş yerine silahlı saldırı: 16 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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