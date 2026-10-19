Adana'da motosikletli saldırıda kasada oturan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olayın seyri:

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde kimya ürünleri satan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, kasada oturan 16 yaşındaki N.M. başından vuruldu.

İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi ve kasada oturan N.M.'ye tabancayla ateş açtı. Saldırganlar, olayın ardından motosikletle kaçtı.

Mağdurun durumu:

Başından vurulan N.M., iş yeri çalışanları tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. N.M.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İnceleme ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, iş yerinde delil çalışması yaptı. Yetkililer, saldırının nedeninin belirlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Adana’da iş yerine silahlı saldırı: 16 yaşındaki çocuk başından vuruldu