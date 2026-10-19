Maneviyatın kalesi İstanbul: Soylu'dan cami vurgusu ve çürüme uyarısı

bayrampaşa yeşil camii temel atma töreninde konuştu:

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bayrampaşa Yeşil Camii ve Kur’an Kursu Külliyesi’nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada camilerin ve dini değerlerin toplumun manevi dokusundaki rolüne dikkat çekti. Tören alanında yaptığı değerlendirmelerde kent içinde dini mekânların varlığının çocukların yetişmesi ve milli bilincin canlı tutulması açısından önemine vurgu yaptı.

batının maneviyat eksikliğine dikkat:

Soylu, Fransa’da yaşanan olaylara ilişkin yorumunda bunun maddi bir kalkışma değil, Batı’nın yüzyıllardır süren maneviyat eksikliğinin ve çürümesinin bir yansıması olduğunu söyledi. Konuşmasında, "Fransa’da yaşananlar maddi bir kalkışma ya da yer kapma kavgası değil, Batı’nın yüzyıllardır yaşadığı maneviyat eksikliğinin ve çürümesinin yansımasıdır" ifadelerini kullandı. Bu tespitle, toplumsal sorunları sadece ekonomik veya fiziki zemine indirgememek gerektiğini belirtti.

Soylu, yanlışların eleştirilmesinin gerekliliğini kabul ederek, bireysel hataların bütünü temsil eder gibi genelleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. "Yanlışları elbette tenkit edeceğiz. Ancak bir yanlışı genele teşmil ederek bütün toplumu mahkum etmek, o yanlış kadar büyük bir tahribata, toplumun imhasına yol açar. Allah korusun" sözleriyle sorumluluklı eleştiri ile genelleme arasındaki farkı öne çıkardı.

dini değerlerin eğitim ve kent dokusundaki yeri:

Soylu, Türkiye’de dini değerlerin ve milli bilincin yaşatıldığını belirterek çocukların beş vakit ezan okunan bir ortamda yetiştiğini; okullarda İstiklal Marşı ile güne başlayıp yine İstiklal Marşı ile günü tamamladıklarını söyledi. Konuşmasında "Çürüme Batı’ya hamledilir, bize hamledilmez. Bu ülkeyi kimse çürütemez" cümlesiyle milli dayanıklılığa işaret etti.

Ayrıca 28 Şubat sürecine dair kişisel bir anı paylaşan Soylu, "Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanıyken 28 Şubat’ın ardından ‘Çocuğuma nerede Elif Ba’yı okutacağım diye düşündüğüm günleri unutmadım'" diyerek o dönemin toplumsal kaygılarını hatırlattı ve bugünle kıyasladı.

Soylu, İstanbul’da inşa edilen mescitlerin manevi bağını da vurguladı: "İstanbul’da atılan her mescit temeli, hakikatte Ayasofya’nın topraktan yükselen yeni bir filizidir. Çünkü Ayasofya bu toprakların, bizim topraklarımızın ana rahmidir, kıble saatidir." Bu sözlerle yeni dini yapıların tarihi ve manevi süreklilik içinde değerlendirildiğini ifade etti.

Tören konuşması boyunca Soylu, kent içinde dini mekânların korunması ve yeni nesillerin maneviyatla yetiştirilmesinin toplumun direncini güçlendireceğini savundu. Temel atma töreni, kolektif hafıza ve mekânsal kimlik üzerinden toplumun dayanıklılığına ilişkin mesajlarla tamamlandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: "Bu ülkeyi kimse çürütemez"