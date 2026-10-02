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Tedarikçim Düzce’den programı yerel tedarik zincirlerini canlandırdı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Tedarikçim Düzce’den programında 7 alıcı ile 21 tedarikçi 30'dan fazla B2B görüşme yaparak yerel iş fırsatlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tedarikçim Düzce’den programı yerel tedarik zincirlerini canlandırdı

Tedarikçim Düzce’den programının ilk günü verimli geçti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyeleri arasındaki ticareti güçlendirmek amacıyla başlatılan Tedarikçim Düzce’den programının ilk görüşmeleri gerçekleştirildi. Yapılan çağrılar sonucu 7 alıcı firma ile 21 tedarikçi için görüşme takvimleri oluşturuldu ve etkinliğin ilk gününde 30'un üzerinde B2B görüşme yapıldı.

Programın işlevi ve katılımcı geri dönüşleri:

Alıcı firmalar, organize edilmiş bir toplantı serisinde tedarikçilerle görüşebilmenin hem zaman tasarrufu sağladığını hem de ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri Düzce kaynaklı tedarikçilerden daha avantajlı temin edebileceklerini gördüklerini belirtti. Tedarikçi firmalar ise üst düzey firma temsilcilerine kendilerini ve ürünlerini Düzce Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında tanıtabilmekten memnun olduklarını aktardı.

Gelecek hedefleri:

Erdoğan Bıyık, programın amacını yerel sanayi devleri ile küçük ve orta ölçekli firmalar arasında yakın ilişki kurulması ve ihtiyaçların lojistik avantajla yerinden karşılanması olarak özetledi. Bıyık, 'Üyelerimiz, gerçekleştirdiğimiz bu önemli etkinliğe de teveccüh gösterdiler. Hayli verimli bir program oldu. Önümüzdeki süreçlerde Tedarikçim Düzce’den konsepti ile daha fazla B2B görüşme programları düzenlemeye çalışacağız' ifadelerini kullandı.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN ÜYELERİNİN KENDİ ARALARINDAKİ TİCARETİ GELİŞTİRMESİ VE İL İÇİNDE...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN ÜYELERİNİN KENDİ ARALARINDAKİ TİCARETİ GELİŞTİRMESİ VE İL İÇİNDE YENİ TEDARİK ZİNCİRLERİNİN KURULABİLMESİ AMACIYLA BAŞLATMIŞ OLDUĞU TEDARİKÇİM DÜZCE’DEN PROGRAMININ İLK GÖRÜŞMELERİ YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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