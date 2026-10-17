Tek soyadın olduğu mahallede isimler ikinci adla ayırt ediliyor

Mahallede tek soyadı: Öztoprak

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Karacanlık Mahallesi'nde yaklaşık 200 kişi aynı soyadını taşıyor. Mahallede yaşayanların büyük çoğunluğu 'Öztoprak' soyadını kullanıyor; bunun temel nedeni, iki dede soyundan gelen ailelerin burada yerleşik olması. Deprem öncesinde mahallenin yaklaşık 150 haneye sahip olduğu, 6 Şubat depremlerinin ardından ise nüfusun azaldığı aktarılıyor.

İsim karışıklıkları ve çözüm yöntemleri:

Mahalle muhtarı Ali Öztoprak, Karacan ağaçlarından aldığı adla anılan Karacanlık Mahallesi'nde yaşayanların genellikle iki dededen geldiğini belirtiyor. Muhtar, zaman zaman yaşanan isim karışıklıklarına karşılık çocuklara ikinci isim verildiğini; örnek olarak 'Ahmet Mustafa', 'Mehmet Mustafa' ya da Efnan, Arya gibi daha ayırt edici isimlerin tercih edildiğini söylüyor. Resmi işlemlerde ise karışıklığın önüne geçen en etkili unsurun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata geçirilmesi olduğu vurgulanıyor.

Günlük hayatı etkileyen karışıklıklar ve e-Devlet çözümleri:

Mahalle sakinlerinden Ahmet Öztoprak, soyadı birlikteliğinin günlük hayatta karışıklıklara yol açtığını; zaman zaman başkasının faturasını ödediklerini, bazen de kendi faturalarının başkası tarafından ödendiğini anlatıyor. Ahmet Öztoprak, nüfusun 'aşağı yukarı 180-185' civarında olduğunu ifade ederek iki dedenin adlarının Hasan ve Tahir olduğunu söylüyor. Faturalardaki karışıklıkları çözmek için T.C. kimlik numarası kontrolü ve e-Devlet üzerinden takip yapıldığında kimin ne ödediği anlaşılabiliyor.

Mahallede geleneksel adlandırma biçimleri de devam ediyor; lakap yerine çoğunlukla kişinin babasının adıyla anılma yaygın. Örnekler arasında 'Ahmet Halit oğlu', 'Yakup Halit oğlu', 'Ali Ömer oğlu', 'Mehmet Hasan oğlu' gibi patronimik kullanımlar bulunuyor. Ayrıca Arapça kökenli isimlendirmeler de semtte ayırt edici unsur olarak öne çıkıyor; Ahmet Alkali, Yakup Alkali gibi ilave tanımlamalar nadiren de olsa kullanılıyor.

Mahalle merkezinde bulunan 17 sokakta imam ve okul müdürü hariç herkesin soyadının 'Öztoprak' olması, dışarıdan gelenleri şaşırtıyor. Komşular arasındaki anlaşmazlıklar genellikle karşılıklı hesaplaşma ve kayıt karşılaştırmalarıyla çözülüyor; bazen faturalar eşleştirilip fazla ya da eksik ödemeler tespit ediliyor ve düzeltmeler yapılıyor.

Depremin ardından Karacanlık'tan Reyhanlı, Antakya ve Kırıkhan gibi yakın ilçelere göçler yaşandı; bu durum mahallede belirgin bir küçülmeye yol açtı. Buna rağmen mahallenin ortak soyadı ve bu soyadın beraberinde getirdiği sosyal uygulamalar, günlük yaşamda uyum sağlamak için geliştirilen yöntemlerle sürdürülüyor. Yeni gelenler için ise mahalledeki tek tip soyadı hâlâ dikkat çekici bir özellik olmaya devam ediyor.

HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNE 30 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KARACANLIK MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN YAKLAŞIK 200 KİŞİ ‘ÖZTOPRAK’ SOYADINI TAŞIYOR.