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Tekirdağ emniyetinden ticari araç sürücülerine kış lastiği uyarısı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 15 Kasım 2026'da başlayacak uygulama öncesi özellikle ticari araç sürücülerini kış lastiği ve tedbirlere dikkat etmeye çağırdı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tekirdağ emniyetinden ticari araç sürücülerine kış lastiği uyarısı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden kış tedbirleri çağrısı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan kış dönemi öncesi sürücüleri uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmur, kar ve buzlanma gibi koşulların yollarda kayganlığı artıracağı hatırlatıldı ve sürücülerin araçlarını mevsim şartlarına uygun hâle getirmelerinin önemine vurgu yapıldı.

uygulamanın kapsamı ve zamanı:

Açıklamada, 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak uygulamada yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçların kış lastiği takmış olması gerektiği belirtildi. Özellikle şehirlerarası güzergâhlarda ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgelerde kış lastiği kullanımının trafik güvenliği açısından öncelikli olduğu vurgulandı.

kış lastiğinin sürüş güvenliğine katkısı:

Emniyet yetkilileri, kış lastiklerinin soğuk ve kaygan zeminde yol tutuşunu artırdığını, fren mesafesinin kontrol edilmesine yardımcı olduğunu ve böylece kayma ile kazaların azaltılmasında rol oynadığını ifade etti. Bu nedenle kış lastiği kullanımının yalnızca yasal bir zorunluluk değil, bir güvenlik önlemi olduğu söylendi.

Yetkililer ayrıca sürücülerin yalnızca lastik taktırmakla yetinmemeleri gerektiğini belirterek araçların genel kış koşullarına hazırlanmasının önemine değindi. Bu hazırlıkların sürücülerin, yolcuların ve diğer trafik kullanıcılarının hayatını koruyabileceği hatırlatıldı.

sürücülere pratik tedbir önerileri:

Zamanında lastik değiştirme: Kış gelmeden kış lastiklerini taktırmak, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlık sağlar.

Lastik kontrolleri: Lastiklerin diş derinliklerinin ve hava basınçlarının düzenli kontrol edilmesi tavsiye edildi.

Yol koşullarına uygun sürüş: Islak, karlı veya buzlu zeminde hızın düşürülmesi ve öndeki araçla takip mesafesinin korunması gerektiği vurgulandı.

Araç bakımı: Farlar, silecekler ve antifriz gibi temel kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri tüm sürücülere trafik kurallarına uymaları, araç bakımlarını aksatmamaları ve olumsuz hava şartlarında daha dikkatli seyretmeleri çağrısında bulunarak güvenli yolculuklar diledi.

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, 15 KASIM 2026 İTİBARIYLA BAŞLAYACAK KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASINA DİKKAT...

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, 15 KASIM 2026 İTİBARIYLA BAŞLAYACAK KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASINA DİKKAT ÇEKEREK ÖZELLİKLE TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİ TEDBİRLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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