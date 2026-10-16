Tekirdağ'da dünya gıda günü: üretim ve dayanışma ön plana çıktı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden güçlü mesaj: gıdaya erişim ve yerel üretim

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında güvenilir gıdaya erişim, yerel üretimin desteklenmesi ve gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Dr. Candan Yüceer liderliğinde yürütülen girişimler; TEK Marketler, kent lokantaları, üretim destekleri ve sosyal yardımları kapsayacak şekilde vatandaşların sofralarına doğrudan katkı sağlıyor.

sosyal destek ve erişim:

Belediye, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çok yönlü bir destek ağı kurdu. 2026 yılında ücretsiz dağıtılan 35 bin gıda kolisi ile temel gıda desteği sağlanırken, Sosyal Destek Kartı uygulaması ile ailelerin günlük ihtiyaçlarına düzenli katkı veriliyor. Ayrıca sosyal destek kartından yararlanan ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca 10 ay süreyle aylık 1.500 TL beslenme desteği sağlanması hedefleniyor.

Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri halka ulaştıran TEK Marketler ile aracı maliyetleri azaltılarak tüketiciye doğrudan erişim sağlanıyor. Kent lokantaları ise öncelikli olarak emekliler, öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlara hijyenik, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunuyor.

üretim desteği ve israfla mücadele:

Tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik uygulamalar kapsamında fide, yem, sebzecilik, bağcılık ve zeytin üretimine destekler devam ediyor. Bu çalışmalar üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi ve yerel üretimi artırmayı hedefliyor.

Karacakılavuz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı bünyesindeki Mama Üretim Tesisi ise yemek ve ekmek artıkları değerlendirilerek günlük ortalama 150-200 kilogram mama üretiyor. Bu uygulama hem gıda israfını azaltıyor hem de bakımevindeki hayvanların beslenmesine sürdürülebilir katkı sağlıyor.

gıda güvenilirliği ve eğitim:

Mezbaha ve kesimhanelerde tüm işlemler veteriner hekim kontrolünde, hijyen kurallarına uygun şekilde yürütülüyor; et ve su analizleriyle gıda güvenilirliği gözetiliyor. Belediye ayrıca kadınlara ve öğrencilere yönelik olarak gıda etiketi okuma, hijyen, doğru saklama koşulları ve sağlıklı beslenme konularında eğitim programları düzenliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Dünya Gıda Günü çerçevesinde yürütülen bu çalışmalarıyla güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmayı, üreticinin emeğini korumayı ve sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmayı amaçladığını vurguluyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ KAPSAMINDA GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİM, YEREL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ VE GIDA İSRAFININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.