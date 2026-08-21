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Tekirdağ'da yol kenarına uzanan forklift ayağı motosikletliyi devirdi

Tekirdağ Süleymanpaşa'da yoldaki forkliftin dışarı çıkan demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı; kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:39

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tekirdağ'da yol kenarına uzanan forklift ayağı motosikletliyi devirdi

Kaza anı ve güvenlik görüntüleri:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde meydana gelen kazada, yolda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, yol kenarında yük indirmeye hazırlanan bir forkliftin dışarıya uzanan demir ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yere düşerek yaralandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Olay yeri ve görgü tanıkları:

Kaza sırasında çevredeki vatandaşların şaşkınlık içinde olduğu görüldü; bazı kişiler sürücüyü önceden uyarmamıştı. Kazanın hemen ardından çevredeki kişiler yaralanan sürücünün yardımına koştu ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Görüntüler, iş yerinin araç ve insan trafiğine açık alanlarda güvenlik önlemlerinin önemini ortaya koydu.

Yaralanma ve müdahale:

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, olayda başka araçların karışmadığı, kazanın forkliftin yola uzanan ayağıyla çarpışma sonucu gerçekleştiği bildirildi. Çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinde ilk yardım sağlanırken, görgü kayıtları kaza anının değerlendirilmesi için delil niteliği taşıyor. İşyeri ve sürücüler açısından benzer olayların önlenmesi için yol kenarındaki ekipmanların görünürlüğünün artırılması ve gerekli uyarı işaretlerinin konulması gerektiği dikkat çekiyor.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN, YOL KENARINDA YÜK İNDİRMEYE HAZIRLANAN FORKLİFTİN...

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN, YOL KENARINDA YÜK İNDİRMEYE HAZIRLANAN FORKLİFTİN DEMİR AYAKLARINA ÇARPARAK YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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