Tekirdağ'da ziyaret günü: TCG Yıldırım halkla buluştu

Tekirdağ'da halkla buluşma:

Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki Yavuz sınıfı TCG Yıldırım (F-243) fırkateyni, Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yılı ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle Tekirdağ sahilinde ziyaretçilere kapılarını açtı. Kent sakinleri sabah saatlerinden itibaren gemiyi görmek ve personelden bilgi almak için bölgeye akın etti.

Ziyaretçiler, fırkateynin çeşitli bölümlerini gezerek geminin görev yapısı ve Deniz Kuvvetleri hakkında bilgi aldı. Özellikle çocuklar ve gençlerin gösterdiği yoğun ilgi göze çarparken, vatandaşlar gemi önünde fotoğraf çektirdi ve personelle sohbet etti.

Ziyaret sırasında öne çıkanlar:

Gemi gezileri sırasında ziyaretçiler görevli personelden bilgi alırken, fırkateynin donanımı ve hizmet biçimi hakkında sorular yöneltildi. Etkinlikler kapsamında halkın denizcilikle doğrudan temas kurması ve genç kuşakların ilgisinin artması vurgulandı.

Geminin özellikleri ve tarihçesi:

Yavuz sınıfı fırkateynlerden olan TCG Yıldırım, F-243 borda numarasıyla görev yapıyor. Gemi, Gölcük Tersanesinde inşa edilmiş ve 1989 yılında hizmete girmiştir. Yaklaşık 115 metre uzunluğundaki fırkateynin azami hızı 27 knot ve mürettebat kapasitesi yaklaşık 180 kişi olarak belirtiliyor.

Etkinliklerin tarihi bağlamı:

27 Eylül, Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü olmasının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanıyor. Haber metninde anıldığı üzere, 27 Eylül 1538 tarihinde Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasına karşı zafer kazanmıştı ve bu tarih denizcilik açısından önemli bir dönüm noktası sayılıyor.

Millî Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı’nda denizde geçit töreni düzenlenirken, farklı limanlardaki Deniz Kuvvetleri unsurları da halkın ziyaretine açıldı. Tekirdağ'daki etkinlikler de bu çerçevede gerçekleştirildi.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN YAVUZ SINIFI TCG YILDIRIM (F-243) FIRKATEYNİ, PREVEZE DENİZ ZAFERİ’NİN 488’İNCİ YIL DÖNÜMÜ VE DENİZ KUVVETLERİ GÜNÜ DOLAYISIYLA TEKİRDAĞ’DA VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILDI.