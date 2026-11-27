Asım Demirbaş: Tekirdağ'dan Çermik'e uzanan sanat yolculuğu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde doğan sanatçı Asım Demirbaş, küçük yaşlardan itibaren sanatla ilgilenmeye başladı. 66 yaşındaki Demirbaş, amatör olarak başladığı yolculuğu kendi çabası ve çalışmasıyla derinleştirerek çeşitli güzel sanat dallarında uzmanlaştı.

Çalışma alanları:

Demirbaş’ın üretim yelpazesi arasında ahşap yakma, resim, kara kalem, ahşap oyma, minyatür, ahşap hediyelik eşyalar ve cam gravür bulunuyor. Her bir teknikle yerel mimari ve tarihi motifleri yorumlayarak küçük ölçekli maketler ve özgün ürünler üretiyor.

Eğitimci ve atölyeci rolü:

Yaklaşık 16 yıl önce Diyarbakır’ın Çermik ilçesine yerleşen Demirbaş, burada sanatına daha fazla odaklandı. Uzun yıllar boyunca Çermik Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde usta öğretici olarak kurslar açtı ve yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Ayrıca, el sanatlarıyla hazırladığı eserleri kurumlara ve müzelere kazandırdı; bunlar arasında Tekirdağ Müzesi için yapılan Tekirdağ Namık Kemal evi maketi öne çıkıyor.

Demirbaş, Diyarbakır ve Çermik’in tarihi mekanlarının maketlerini de yaparak o şehirlerin güzelliklerini sanat aracılığıyla yaşatmaya çalıştığını belirtiyor. Kendi açtığı atölyede çalışmalarını sürdüren sanatçı, hem eser üretimini hem de eğitim faaliyetlerini devam ettiriyor.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE DOĞAN ASIM DEMİRBAŞ, KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN SANATA İLGİ DUYDU. 66 YAŞINDAKİ DEMİRBAŞ, AMATÖR OLARAK BAŞLADIĞI SANAT YOLCULUĞUNA, KENDİNİ GELİŞTİREREK UZMANLAŞTI.