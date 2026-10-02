tekno fest güneydoğu şanlıurfa'da üçüncü gün coşkusu

tekno fest güneydoğu şanlıurfa'da yoğun ilgi:

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, üçüncü gününde de ziyaretçi akınına uğruyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte giriş bölümlerinde kuyruklar oluştu, festival alanı adım atılmayacak kadar doldu. Organizasyon, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bölgede ilk kez gerçekleştiriliyor ve sadece çevre illerden değil Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor.

gençlerin ve çocukların yoğun ilgisi:

Festival alanını dolduran kalabalığın büyük bölümünü çocuklar ve gençler oluşturuyor. Stantlar önünde uzun kuyruklar oluştu; minikler yerli ve milli teknolojileri yakından incelemek için birbirleriyle yarıştı. Aileleriyle alana gelen ziyaretçiler, projeleri ve prototipleri incelerken heyecanlarını gizleyemedi. Genç katılımcıların ve öğrenci gruplarının etkinliklere yoğun katılımı, festivalin eğitimsel ve ilham verici boyutunu ön plana çıkarıyor.

gökyüzünde gösteriler, alanda coşku:

Arka planda devam eden hava gösterileri ve akrobasi şovları, alandaki coşkuyu daha da artırdı. Hava araçlarının performanslarını izlemek için geniş gruplar bir araya geldi; telkin edilen heyecan ve alkışlarla etkinlik atmosferi gün içinde pek çok kez doruğa çıktı. Turnikelerden geçen binlerce kişi, Şanlıurfa'nın tarihine eklenen bu teknolojik buluşmanın tanığı oldu ve festival alanında geçen her saat yeni keşiflerle doldu.

Organizasyonun üçüncü günündeki yoğun ilgi, bölgedeki teknoloji bilincinin artışına işaret ediyor ve gelecek günlerde de benzer coşkunun sürmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİ, 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE DE ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR. SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BİRLİKTE GİRİŞ BÖLÜMLERİNİN ÖNÜNDE BİRİKEN ZİYARETÇİLER, FESTİVAL ALANINDA ADIM ATACAK YER BIRAKMADI.