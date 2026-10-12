Tekvandonun disiplinli yükselişi: Hatice Pınar Yiğitalp Avrupa sıralamasında zirvede, hedefi olimpiyatlar

İzmir Ekonomi öğrencisi milli sporcu Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada yer aldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Bölümü öğrencisi ve milli tekvandocu Hatice Pınar Yiğitalp, 62 kilodaki genel sıralamada Avrupa'da birinciliğe ve dünya genelinde ikinciliğe yükseldi. Son üç şampiyonada art arda altın madalya kazanarak formunu perçinleyen Yiğitalp, aralık ayında Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmayı hedefliyor.

erken başlangıç ve yükseliş:

Hatice Pınar Yiğitalp, sporla tanışmasını dört yaşında cimnastiğe başlamasına borçlu. Üç yıllık cimnastik sürecinin ardından ailesinin isteğiyle yöneldiği tekvandoda kısa sürede yeteneğini gösterdi. Anne ve babası Ali ve Sevilay Yiğitalp'in, kızlarının hem sağlıklı olması hem de kendini korumayı öğrenmesi amacıyla tekvandoya başlamasını sağladığı Yiğitalp, ilk şampiyonası olarak katıldığı 8 yaşındaki müsabakada Ege Bölge Şampiyonu olarak adını duyurdu. Türkiye genelinde elde ettiği başarılarla 2018'de milli sporcu olma hakkı kazandı ve kariyerinin temellerini sağlamlaştırdı.

antrenman, eğitim ve uluslararası sonuçlar:

Milli sporcu, haftanın 6 günü süren antrenman programıyla parkurunu sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı Milli Sporcu Bursu sayesinde 2024'te İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'ne başlayan Yiğitalp, spor ve akademik yaşamı dengelemeye özen gösteriyor. Eylül ayında Almanya ve Polonya'da, ekim ayında Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonalarda altın madalya kazanan sporcu, geçtiğimiz ay Sırbistan'da düzenlenen Multi European Games'te gümüş madalyaya ulaştı. Bu sonuçlar, puanlarını artırarak onu 62 kilodaki genel sıralamada Avrupa birincisi ve dünya ikincisi konumuna taşıdı.

Antrenör Murat Işık'ın desteğini vurgulayan Yiğitalp, bazı günlerde dayanıklılık, teknik ve taktik gelişim için çift antrenman yaptığını belirtiyor. Hem yoğun yurt dışı programına hem de üniversite derslerine eş zamanlı devam eden sporcu, derslerindeki başarısıyla da dikkat çekiyor.

zihinsel hazırlık ve uzun vadeli hedefler:

Psikoloji eğitiminin performansına katkı sağladığını aktaran Yiğitalp, zihinsel dayanıklılık, stres yönetimi ve baskı altında doğru karar verme becerilerinin tekvandodaki performansını güçlendirdiğini söylüyor. Sporun kendisine disiplin, sabır ve zaman yönetimi kazandırdığını söyleyen Yiğitalp, uluslararası arenada başarılı olmak için yalnızca yeteneğin yeterli olmadığını, hayatı bu hedef doğrultusunda planlamanın gerektiğini ifade ediyor.

İEÜ'lü milli sporcu için en büyük hayal 2028'de Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyatlara katılmak ve ay-yıldızlı bayrağı olimpiyat sahnesinde dalgalandırmak. Aralık ayındaki Avrupa Şampiyonası'nı bir basamak daha yukarı çıkmak için önemli bir fırsat olarak gören Yiğitalp, ileriye dönük hedefleri arasında Avrupa ve dünya şampiyonalarında kalıcı başarı sağlamak ve olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu belirtiyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi, kazandığı madalyalar değerli ancak eksikleri değerlendirip daha güçlü dönmek için çalışmalarını sürdürecek.

Genç sporcular için rol model olmayı hedefleyen Yiğitalp, milli takım formasını giymenin verdiği gururu ve İstiklal Marşı'nın çalındığı anların tüm yorgunluğu unutturduğunu dile getiriyor. Hem spor hem eğitim alanında hayallerinin peşinden gitmeye kararlı olan Yiğitalp, ülkesini gururlandırdığı ve gençlere ilham verdiği sürece yaptığı fedakarlıkların anlamlı olduğunu vurguluyor.

KATILDIĞI SON ÜÇ ŞAMPİYONADA DA RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK ALTIN MADALYA KAZANAN HATİCE PINAR YİĞİTALP, YENİ HEDEFİNİ ARALIK AYINDA HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENECEK AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA ZİRVEYE ÇIKMAK OLARAK BELİRLEDİ.