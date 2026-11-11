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Gaziantep'in eğitim meşalesi Nüket Ersoy anıldı

Gaziantep Kolej Vakfı kurucularından Nüket Ersoy, vefatının ilk yılında 10 Kasım 2026'da GKV Özel Okulları'nda düzenlenen törenle anıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:19

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep'in eğitim meşalesi Nüket Ersoy anıldı

Nüket Ersoy için düzenlenen anma töreni

Gaziantep eğitim hayatının simge isimlerinden, Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları kurucularından olan Nüket Ersoy, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde GKV kampüsünde düzenlenen törenle anıldı. Tören, 10 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi ve aynı günün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olması nedeniyle farklı bir hüzün ve minnet atmosferi hakim oldu.

Mezar başında başlayan vefa

Anma programı, ilk olarak Nüket Ersoy’un kabri başında gerçekleştirilen saygı duruşu ve dualarla başladı. Ardından GKV Özel Liseleri öğretmenleri Demet Tekerekoğlu ve Ayşe Güner koordinasyonunda hazırlanan ana salondaki törene geçildi. Programa, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu ile mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri Aysel Tokatlı, Osman Kıratlı, Ali Küçükkınacı, İrfan Elboğa, Galip Renklidağ, Yunus Kıratlı, Esin İncioğlu, Münevver Erpolat, Enes İncioğlu, Hacı Ahmet Kulak ve Ayşe Ateş katıldı. Yoğun katılımın olduğu törene ayrıca GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci iştirak etti.

Konuşmalar ve duygusal anlar

Program, GKV Özel Liseleri öğrencileri Ece Durakoğlugil ile Salem Kılach’ın sunuculuğunda saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Ana salonda söz alan Fevzi Gürsel, Nüket Ersoy’u yalnızca bir isim olarak değil, "bir ömrün emeği, bir yüreğin sevgisi ve geleceğe bırakılmış çok kıymetli bir miras" olarak nitelendirdi ve merhumun eğitimdeki izlerinin yaşatılacağının altını çizdi.

Gürsel, konuşmasında ayrıca 10 Kasım tarihinin taşıdığı çifte anlamı vurgulayarak, "10 Kasım, bizler için artık yalnızca bir anma günü değil; iki büyük özlemi yüreğimizde taşıdığımız, geçmişimize minnetle baktığımız ve geleceğe karşı sorumluluğumuzu yeniden hatırladığımız özel bir gündür. Biri milletimizin kalbinde sonsuza yaşayacak Atatürk’ün hatırası, diğeri bu büyük eğitim ailesinin yüreğinde daima yaşayacak Nüket Hanım’ın özlemi..." sözleriyle duygusunu paylaştı. Konuşmasını, Mütevelli Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu liderliğindeki çalışmalara vurgu yaparak, "Emanetiniz emin ellerde. Babanız Cemil Alevli’nin yaktığı eğitim meşalesini taşımaya, onu büyüterek gelecek nesillere gururla aktarmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle sonlandırdı.

Sanat, gençlik ve anıların buluşması

Tören programı; "Bir Cumhuriyet Kadınının Ardından" adlı belgesel gösterimi, lise valsi, şiir dinletileri ve öğrencilerce sahnelenen mizansenli oratoryo ile devam etti. Öğrenciler Mira Asal ve Bekir Budumlu’nun vals gösterisi, Ülkü Tamer’in "Ben Sizin İçin" şiirinin okunması ile Yıldız Kenter’in sesinden şiir dinletisi salonda yoğun beğeni topladı. Anaokulu öğrencilerinin neşeli dansı ve "Bir Fotoğraf, Bir Ömür, Binlerce İz" adlı anı videosu, Ersoy’un eğitime adanmış yaşam felsefesini izleyicilere etkileyici biçimde aktardı.

Tören, GKV camiasının kurucu mirasa sahip çıkma kararlılığını ve Nüket Ersoy’a duyulan saygı ile vefa duygusunu güçlü biçimde hissettirdi. Anma, hem geçmişe minnet hem de geleceğe sorumluluk bilinciyle son buldu.

NÜKET ERSOY VEFATININ BİRİNCİ YILINDA ANILDI

NÜKET ERSOY VEFATININ BİRİNCİ YILINDA ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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