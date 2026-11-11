Dolar 50,2283 +0,02%
Euro 55,9644 -0,24%
Bist 11.817,44 +1,33%
Altın Gram 6.551,55 +0,66%
EUR/USD 1,1138 -0,26%
Brent Petrol 92,66 +1,28%
--°

Sivas'ın kangalları soğuk terapiyle eski canlılıklarına kavuştu

Sivas'ın ünlü kangalları yazın durgunlaşırken, soğuyan hava tüylerini, beslenme düzenini ve davranışlarını yenileyip daha hareketli ve korumacı hale getirdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sivas'ın kangalları soğuk terapiyle eski canlılıklarına kavuştu

Sivas kangalları soğuyan havayla eski ritmine döndü

Sivas’ın dünyaca tanınan kangal köpekleri, yazın görülen durgunluk ve miskinlik döneminin ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle yeniden canlandı. Soğuk iklime alışkın bu ırk, düşük sıcaklıklarla birlikte tüy yapısı, enerji seviyesi ve koruyucu davranışlarında belirgin bir düzelme gösterdi.

Kangallar kentin turizm elçisi olarak da tanımlanıyor; zorlu arazi ve iklim koşullarında görev yapan hayvanlar sonbahar ve kış aylarında hem dış görünüş hem de davranış bakımından aktif hale geliyor.

anne ve yavru arasındaki bağ güçleniyor:

Uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, soğuk havanın özellikle yavru-anne ilişkisini güçlendirdiğini belirtti. Yıldız, "Şimdi yavrulara baktığınızda, yavrular da annelerini bu dönemlerde çok daha fazla sahipleniyorlar. Şu anda birbirlerine daha da yakınlaşıyorlar. Aradaki yakınlaşma farkı çok fazla. Sıcak olduğunda anneleri yanlarına bile gitmiyor, yavruların hararetini artırmıyor. Yani aralarında inanılmaz derecede korumacı bir karakter var. Bunu da çok daha rahat gözlemliyorsunuz" dedi.

soğuk havanın performans ve beslenmeye etkisi:

Yıldız, soğuyan havayla birlikte kangalların beslenme alışkanlıklarında ve tüy yapısında gözle görülür değişimler yaşandığını aktardı. "Yazın hafif besinler, daha sıvı gıdalar ağırlıklı alıyorlar... Ama şimdi öyle değil. Yani o kendi enerjisini tutmak için bu mücadeleyi veriyor. Yağlanacak, yani kürkünü, örtüsünü, her şeyini tamamlayacak. Daha yaklaşık 15 günümüz var. 15 gün içerisinde tamamen bu zırha bürünmeye başlayacak. Bu zırhı aldıktan sonra, paltosunu giydikten sonra, kuşandıktan sonra Kangal’ı artık kimse üşütemez." ifadelerini kullandı.

Yıldız, soğukların kangallar için adeta terapi olduğunu vurguladı: "Kangallar eksi derecelere kadar, hava ne kadar soğursa o kadar ısınırlar... Bu iklim onlar için çok artı bir performans, artı bir güç ve dayanıklılık sağlıyor... Ne kadar soğursa o kadar mutlu olur. Ne kadar kar yağarsa kar içerisinde o kadar kendini bulurlar." Bu sözler, bölge hayvanlarının doğal yaşam ritmine dönüşünü özetliyor.

Sivaslı yetiştiriciler için de kış, kangalların hem fiziksel bakımının hem de sergiledikleri yeteneklerin en iyi görüldüğü dönem olarak öne çıkıyor. Soğuyan hava, hem tüy onarımını destekliyor hem de hayvanların daha ritmik ve hareketli olmasını sağlıyor.

Yaz sıcağında bunalıma giren kangallar, soğuk havayla kendine geldi

Yaz sıcağında bunalıma giren kangallar, soğuk havayla kendine geldi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars’ta 25 bin fidanla meyve odaklı ağaçlandırma seferberliği
images

Elazığ'da 20 bin fidanla gelecek için ağaçlandırma seferberliği
images

Çarşamba'da kirazlık çay yeşerdi: 200 fidan toprağa verildi
images

Karadirek'te 500 fidanla geleceğe nefes etkinliği düzenlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece açıklarında arıza: PERFECT kuru yük gemisi Ambarlı Demir Sahası'na çekildi

Elazığ'da 20 bin fidanla gelecek için ağaçlandırma seferberliği

Çarşamba'da kirazlık çay yeşerdi: 200 fidan toprağa verildi

İklim krizi sağlık sınavı: enfeksiyonlardan göçe ve gıda güvenliğine genişleyen tehdit

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi