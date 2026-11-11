Sayıştay verilerine göre 81 ilçe içinde en az bulguya sahip belediye İnegöl

İnegöl, Sayıştay denetiminde en az bulguyla öne çıktı

Sayıştay Başkanlığının 2025 yılı denetim raporları, nüfusu 50 bin ve üzerindeki 81 büyükşehir ilçe belediyesi arasında İnegöl Belediyesi'nin dikkat çeken bir sonuç elde ettiğini gösterdi. İnegöl Belediyesi adına raporda toplam 2 bulgu kaydedildi ve mali tablolar için olumlu denetim görüşü verildi.

raporun ayrıntıları:

306 bin 4 kişilik nüfusuyla İnegöl'de tespit edilen iki bulgunun denetim görüşünü etkileyecek nitelikte olmadığı vurgulandı. Raporda ayrıca herhangi bir kamu zararı tespiti veya tazmin hükmü yer almadı; Sayıştay, belediyenin mali tablolarının "tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiğini" değerlendirdi.

tespit edilen konular:

Sayıştay'ın belirttiği iki bulgu, belediyenin idare alacaklarının takip ve tahsil süreçlerinin etkin işletilmemesi ile kira alacaklarının tahsiline ilişkin hukuki süreçlerin işletilmemesi ve kira sözleşmesi sona eren taşınmazların tahliye işlemlerinin yapılmaması ile ilgilidir. Bu bulgular, mali raporların güvenilirliğini bozacak nitelikte görülmeyip, alacakların takip süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik tespitler olarak raporda yer aldı.

başkan alper taban'ın değerlendirmesi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban elde edilen sonuçları İnegöl ve İnegöl Belediyesi adına sevindirici olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "Bu tablo tüm İnegöl Belediyesi çalışanların da ortak emeğinin sonucudur. Bir yandan; Botanik Nikah ve Etkinlik Salonları projesi, bir yandan Millet Bahçemiz, yeni yüzme havuzu, kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni şehir stadyumu, yeni meydanlar, yeni kitaphaneler, tarım ve turizm alanında çalışmalar, spor sahaları, üstyapı çalışmaları gibi projelerimiz devam ederken, diğer taraftan mali açıdan belediyemizin başarılı bir dönem geçirmesi asla tesadüf değil. Belediyecilik bir ekip işidir. Ortaya çıkan bu tablo, kurumumuzdaki tüm çalışma arkadaşlarımızın özverili gayreti, emeği ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğü çalışmaların neticesidir. Elbette bizim için önemli olan yalnızca denetimlerde ortaya çıkan sonuçlar değil, kamu kaynaklarını en doğru ve verimli şekilde kullanarak hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmektir. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şeffaf, hesap verebilir ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN