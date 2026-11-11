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Baca temizliği sırasında çıkan alevler teras katını kullanılamaz hale getirdi

Denizli Merkezefendi'de teras katında yapılan baca temizliği sırasında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü; 3. kat kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Baca temizliği sırasında çıkan alevler teras katını kullanılamaz hale getirdi

Baca temizliği sırasında çıkan alevler teras katını kullanılamaz hale getirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde, 3 katlı bir binanın teras katında yapılan baca temizliği sırasında yangın çıktı. Temizlik yapan kişinin müdahalesiyle durum fark edilmesi üzerine hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olayın gelişimi:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Temizlik sırasında başlayan alevler ve yükselen duman, binayı çevreleyen vatandaşların dikkatini çekti. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı ve yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ve hasar:

İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışmasıyla yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı; ancak binanın üçüncü katında ciddi hasar oluştu ve 3. kat kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE BİR BİNANIN TERAS KATINDA BACA TEMİZLİĞİ YAPILDIĞI SIRADA ÇIKAN...

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE BİR BİNANIN TERAS KATINDA BACA TEMİZLİĞİ YAPILDIĞI SIRADA ÇIKAN YANGIN SONUCU 3 KATLI BİNANIN SON KATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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