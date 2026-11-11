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Kartal katlı kavşağı'nda yüzde 70'i aşan ilerleme yılsonu açılış hedefiyle sürüyor

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi; proje yüzde 70'in üzerinde ve 2026 sonunda açılacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Kartal katlı kavşağı'nda yüzde 70'i aşan ilerleme yılsonu açılış hedefiyle sürüyor

Başkan yerinde incelemelerde bulundu:

Dr. Memduh Büyükkılıç, kent içi ulaşımın temel noktalarından biri olan Kartal Katlı Kavşağı Projesi sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve ilgili daire başkanları da katıldı. Başkan Büyükkılıç, teknik ekip ve yüklenici firma yetkililerinden projenin güncel durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Teknik ilerleme ve saha çalışmaları:

Sahada tünel, alt geçit, bağlantı yolları ve diğer teknik imalatlar eş zamanlı olarak devam ediyor. Yetkililer, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktığını belirtti. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği, imalatların koordineli şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

İnceleme sırasında sahadaki uygulama detayları, güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemelerine ilişkin bilgi alışverişi yapıldı. Başkan Büyükkılıç, çalışmaları bizzat takip ederek projenin bir an önce tamamlanması için yürütülen yoğun mesainin önemine dikkat çekti.

Yılsonu hedefi ve ulaşım etkisi:

Büyükşehir Belediyesi, projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak kavşağın trafiğe açılmasını hedefliyor. Tamamlandığında kavşağın, kent içi ulaşımda zaman kaybını azaltması, trafik akışını rahatlatması ve sürüş güvenliğini artırması bekleniyor. Belediye yetkilileri, planlanan takvime uyum sağlanması için çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki ekip, projenin takip ve denetiminin sürdürüleceğini, vatandaşların konforu ve trafik güvenliği önceliğiyle projenin tamamlanacağını belirtti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KENT İÇİ ULAŞIMIN ÖNEMLİ ARTERLERİNDEN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KENT İÇİ ULAŞIMIN ÖNEMLİ ARTERLERİNDEN KARTAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ’NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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