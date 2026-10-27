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Teos'un meclis taşları 2 bin 200 yıllık kenti yeniden konuşuyor

Seferihisar'daki Teos kazıları, yaklaşık 2 bin 200 yıllık meclis binası başta olmak üzere antik dönemin eğitim, siyaset ve sanat yaşamını ortaya koyuyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:15

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Teos'un meclis taşları 2 bin 200 yıllık kenti yeniden konuşuyor

Teos: kent, liman ve kamu yaşamının kalbi:

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık'ta süren kazı ve restorasyon çalışmaları, antik dünyanın önemli merkezlerinden biri olan Teos'un çok katmanlı tarihini yeniden görünür kılıyor. 2 bin 200 yıl

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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