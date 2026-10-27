Teos'un meclis taşları 2 bin 200 yıllık kenti yeniden konuşuyor

Teos: kent, liman ve kamu yaşamının kalbi:

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık'ta süren kazı ve restorasyon çalışmaları, antik dünyanın önemli merkezlerinden biri olan Teos'un çok katmanlı tarihini yeniden görünür kılıyor. 2 bin 200 yıl