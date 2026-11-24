kaza yeri ve araçların durumu:

Kaza, Eskişehir çevreyolu Bursa istikameti Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 AB 920 plakalı suv ile 26 FC 284 plakalı kamyonun karıştığı çarpışmada suv ağır hasar aldı.

Olay yerinde yapılan gözlemde suv'ün kaputunun tamamen yerinden çıktığı, ön tamponunun ise ciddi biçimde zarar gördüğü kaydedildi. Kamyon tarafında ise kaynak metninde belirtilen başka hasar bilgisi bulunmamaktadır.

trafik ve soruşturma:

Kazanın ardından çevreyolunda trafik akışı olumsuz etkilendi ve uzun süre kontrollü ilerledi. Emniyet ekipleri olayla ilgili olarak bölgeden inceleme başlattı; şans eseri yaralanan olmadı ve yetkililer kazayla ilgili görüntü ile ifade tespiti yapıyor.

ESKİŞEHİR ÇEVREYOLUDA MEYDANA GELEN KAZADA BİR ARAÇ AĞIR HASAR ALIRKEN, OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.