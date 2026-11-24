Dosyanın ana hatları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımı, dernek hesap hareketleri ve taşınmaz devirleri iddialarını merkezine alıyor. Dosyada adı geçenler arasında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, dernek yöneticileri, iş insanları ve farklı meslek gruplarından çok sayıda şüpheli ile mağdur bulunuyor.

Operasyonların kronolojisi:

Soruşturma kapsamında bugüne kadar beş ayrı dalgada operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonlar Temmuz 2026'da başladı; 12 Temmuz'da Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent dahil pek çok kişi hakkında işlem yapıldı. 14 Temmuz, 15-16 Temmuz, 17 ve 27 Temmuz ile 7 Eylül dalgalarında yeni gözaltılar, tutuklamalar ve kayyum atamaları oldu. 16 Temmuz itibarıyla 14 şüpheli tutuklanırken, sonraki dalgalarda da ek tutuklamalar ve adli kontrol kararları izlendi.

Mali bulgular ve MASAK raporu:

Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Ahbap çevresindeki bazı hesaplarda gelirleriyle örtüşmeyen büyük tutarlı para hareketleri tespit edildi. Levent’in emniyetteki ifadesine göre 2023 deprem dönemi için yaklaşık 4 milyar 300 milyon lira bağış toplandı. Başsavcılık açıklamasında ise hesaplardan yaklaşık 120 milyon liranın dernek çalışanı Yeliz Kaya’nın şahsi hesabına aktarıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca dernek kurucularından Alper Çelik ve başkalarının hesap hareketlerinde büyük giriş-çıkışlar yer alıyor: Çelik’in hesaplarına 2020-2024 arasında yaklaşık 779 milyon lira girdi ve 671 milyon lira çıktı; Zafer Yay’ın hesaplarında ise giriş ve çıkışların toplamı milyar liraları buldu. Raporda, bazı transfer açıklamalarında "Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen" gibi ifadelerin yer aldığı, söz konusu kişilerin dernek kaynaklarını suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği vurgulandı.

İddialar: nakit, şirketler ve taşınmaz devri:

Başsavcılık açıklamasında, 6 Şubat-31 Aralık 2023 döneminde toplanan bağışların bir kısmının nakit çekildiği ve çeşitli şirketlere aktarıldığı, toplam aktarılan tutarın yüksek olduğu belirtildi. Adalet Bakanı açıklamalarında yaklaşık 4,3 milyar lira bağıştan 950 milyon lira civarında nakit çekildiği, 1 milyar 757 milyon liranın ise 29 şirket ve 7 şahıs şirketine aktarıldığı bildirildi.

Ayrıca dosyada, bağış vaadiyle gayrimenkul alındığı ve bunun yaklaşık 60 milyon dolar tutarında mağduriyete yol açtığı iddiası yer aldı. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında birçok taşınmaz devriyle ilgili şikayetler ve dava başvuruları dosyaya girdi.

Şüpheli ifadeleri ve savunmalar:

Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde yönetimsel eksiklikleri kabul ederek "usulsüzlük" vurgusu yaptı; "usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz" dedi ve dernek parasıyla bahis oynamadığını savundu. Levent, kendi adına banka hesabı kullanmadığını, Yeliz Kaya’ya ait hesapları yönettiğini belirtti.

Levent’in eski şoförü İlker Çetin ise ifadelerinde hesaplardan yapılan transferleri Levent’in talimatıyla gerçekleştirdiğini, hesaplarından Yeliz Kaya’ya yönelik çok sayıda transfer olduğunu ve bazı nakit teslimatlar ile yurt dışı kumarhane jetonu alımı iddialarını aktardı.

YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur savcılıkta, deprem döneminde yurt dışından bağış yapmak isteyenleri AFAD’a yönlendirdiklerini, kendi şirketleri veya şahsi hesapları üzerinden bağış toplamadıklarını söyledi. Uğur, Ahbap’a para transferi yapmadığını da belirtti ve soruşturmada tutuklananlar arasında yer aldı. Ayrıca Uğur’un deprem sonrası baraj paylaşımı nedeniyle yeniden gündeme gelen bir ceza davası dosyada yer aldı.

Farklı soruşturmalarda tutuklu bulunan Portekizli model Tessy Ramos Correianin ifade beyanlarında da Levent’e yönelik iddialar yer aldı; bu beyanlar ayrı bir soruşturmanın tutanaklarına geçmiş durumda.

Mağdur beyanları ve taşınmaz iddiaları:

Dosyada iş insanları, bağışçılar ve bireylerin şikayetleri öne çıktı. Avukat Ece Güner bağış sonrası Levent’ten borç istendiğini, toplam 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL verdiğini iddia etti. İş insanı Esin Önder Çağlayan ise Levent’e toplam yaklaşık 70 milyon dolar borç verdiğini ve karşılığında 68 taşınmaz devri gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Başaran Yatırım Holding başkanı adına yapılan başvuruda, güncel değeri yaklaşık 60 milyon dolar olan 22 taşınmazın hile ile ele geçirildiği iddia edildi; ilgili kişilerden bazıları tutuklandı. Ayrıca kripto ekosistemine ilişkin ve müteahhit-alıcı ilişkilerine dayanan çok sayıda alacak iddiası ve mağduriyet dilekçesi dosyaya giren diğer başlıklar arasında yer aldı.

Yargısal tedbirler, kayyum ve dernek yönetimi:

27 Temmuz’da İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği derneğin mal varlığının kayyımlara devredilmesine karar verdi. Mahkeme ve hukuk işlemleri sonucunda derneğin feshi istemiyle açılan davada da yönetim kayyumu atandı ve faaliyetleri ihtiyati tedbirle durduruldu. Yönetim kurulunun 14 Ocak 2026 tarihli kararıyla hesaptaki 44 milyon liranın dövize, sonra fiziki altına çevrildiği, yaklaşık 6,5 kilogram altın alındığı bildirildi; ancak kayyım tarafından açılan kasada altın yerine ilaç, vitamin ve bir kitap bulundu.

Sürecin bugünkü noktası ve beklenen adımlar

Soruşturma çok yönlü mali incelemeler, bilirkişi raporları ve şüpheli ifadeleri temel alıyor. Adli soruşturma henüz iddianame düzeyine gelmedi; savcılık incelemeleri tamamlandığında hukuki durumların nasıl şekilleneceği ortaya çıkacak. Haluk Levent ve diğer tutukluların hukuki süreçleri devam ediyor, derneğin mal varlığı kayyum tarafından yönetiliyor ve fesih davası süreci sürüyor.

Soruşturma kapsamı, bağışların toplanması ve dağıtımına ilişkin şeffaflık, hesap hareketlerinin denetlenmesi ile taşınmaz devri iddialarının aydınlatılmasını içeriyor. Dosyada yer alan çok sayıda mağdur şikayeti ve finansal tespit, savcılık incelemelerinin odağında kalmaya devam ediyor.

Haluk Levent ve Ahbap dosyası: Deprem bağışlarından tutuklamalara uzanan süreç