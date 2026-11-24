soluk borusu çökmesi yaşayan köpeğe kentte ilk kez stent uygulandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda, uzun süredir nefes almakta güçlük çeken 3,5 yaşındaki Pomeranian cinsi köpeğe trakeal stent yerleştirildi. Yapılan muayene ve tetkiklerde köpekte trakeal kollaps (soluk borusu çökmesi) ve buna bağlı ciddi daralma tespit edildi. Cerrahi müdahale ile daralmış hava yolu yeniden genişletildi.

operasyon süreci ve tıbbi değerlendirme:

Operasyon, Üniversite Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından planlanan hazırlıkların ardından gerçekleştirildi. Anestezi süreci sorunsuz tamamlandıktan sonra, daralan soluk borusuna trakeal stent yerleştirilerek hava yolu mekanik olarak desteklendi. İşlem sonrası köpek anesteziden uyanırken, yoğun bakım ünitesinde yakın gözetim altına alındı.

Operasyonu yapan ekipten Prof. Dr. İlker Şen, uygulamanın kentte ilk olduğu vurgusunu yaparak, gerekli muayene, tetkik ve hazırlıkların ardından hastanın solunum yolunun yeniden genişletildiğini belirtti. Prof. Dr. Şen, operasyon sonrasında hastanın anesteziden sorunsuz şekilde uyandığını ve şu anda yoğun bakımda gözetim altında olduğunu ifade etti.

sahibinin duyguları ve ekip çalışması:

Köpeğin sahibi Fadime Bozdiken, uzun süren nefes alma problemi nedeniyle yaşadıkları endişeyi anlattı. Bozdiken, Prof. Dr. İlker Şen ve ekibinin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek teşekkür etti. Ameliyat sırasında görev alan Mehmet Akif, Onur, Batuhan ve Hüsna isimli ekip üyeleri ile stentin temin edilmesine destek veren Ersoy Bey'e ayrı ayrı teşekkür etti.

Üniversite ekibi, stent uygulamasının yanı sıra daha önce birçok zorlu cerrahi operasyonu başarıyla yürüttüklerini; bu alandaki çalışmalarına ve hastalara hizmet sunmaya devam edeceklerini bildirdi. Köpeğin yoğun bakım takibinin ardından uygun görülmesi halinde taburcu edileceği açıklandı.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİNDE, SOLUK BORUSU ÇÖKMESİ NEDENİYLE UZUN SÜREDİR NEFES ALMAKTA ZORLANAN 3,5 YAŞINDAKİ POMERANİAN CİNSİ KÖPEĞE STENT YERLEŞTİRİLDİ