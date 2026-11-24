operasyonun kapsamı:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada il genelinde yürüttüğü çalışmalarda bin 858 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 25 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ile 24,77 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundu.

ele geçirilenler ve miktarlar:

Ele geçirilen maddeler arasında kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid yoğunluğu öne çıktı. Kayıtlar, farklı türdeki maddelerin ele geçirilmesinin operasyonun kapsamlı delil toplama ve pazar tedarik zincirini kesmeye yönelik olduğunu gösterdi.

şüpheliler ve adli süreç:

Çalışmalar kapsamında 31 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, 6 şüpheli hakkında ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçlarından adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5 tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyonun koordinasyonu ve delil toplama işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

ISPARTA’DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİN 858 ADET KÂĞIDA EMDİRİLMİŞ SENTETİK KANNABİNOİD İLE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ. ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 5’İ TUTUKLANIRKEN, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI.