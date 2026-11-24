kaza ve ilk bilgiler:

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi İhsangazi-Kastamonu kara yolu Çakıllı köyü mevkiinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı devrildi. Araç, sürücü A.Ç. idaresindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

müdahale ve nakil işlemleri:

Sağlık ekipleri yaralılara yerinde ilk müdahaleyi yaparak her iki kişiyi de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan aracın plakası 34 MKD 692 olarak bildirildi.

Söz konusu aracın İhsangazi'ye bir cenaze bıraktığı, ikinci cenazeyi teslim etmek üzere Sinop'a hareket halinde olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araçtaki cenaze başka bir cenaze nakil aracına nakledildi.

soruşturma:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine yönelik çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ŞEHİRLERARASI CENAZE NAKİL ARACI, KASTAMONU’DA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU BARİYERLERİ AŞARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. KAZADA, ARAÇTA BULUNAN CENAZE BAŞKA BİR ARACA NAKLEDİLİRKEN, YARALANAN İKİ KİŞİ DE HASTANEYE KALDIRILDI.