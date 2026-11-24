Kaza sonrası aileyi rehin alıp darp edenler hakkında soruşturma

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde M.K.C.G. ile K.A.G. arasında meydana gelen yaralamalı trafik kazasının ardından yaşanan gerginlik, polis müdahalesiyle sonuçlandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, taraflar arasında başlayan baskı ve tehdit iddiaları sonrası çok sayıda şüpheli tespit edildi.

Olayın seyri:

İddiaya göre, kazanın ardından K.A.G.'nin yakınları M.K.C.G.'yi telefonla arayarak yüz yüze özür dilemesi yönünde baskı uyguladı. Şüphelilerin M.K.C.G.'ye ulaşmak amacıyla, gencin anne ve babasını alıkoyduğu belirtildi. Daha sonra M.K.C.G. de şüpheliler tarafından zorla alıkonularak diğer tarafın bulunduğu yere götürüldü ve özür dilemeye zorlandı.

Olayın devamında genç şahsın aracın içinde ve Kepez ilçesindeki bir ofiste silahla tehdit edildiği, darbedildiği ve cep telefonunun yağmalandığı bildirildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu olaya karıştığı belirlenen 11 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Eş zamanlı adres aramalarında H.M.G., R.O., H.O., C.K., E.B., İ.K.A., S.Ç., M.Ç., İ.B., E.O. ve M.B.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlılar, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından adli makamlara sevk edildi; savcılıkça 1 şüpheli serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan diğer 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yargı sürecinin devam ettiği, yetkililerin ifadelere ve delillere göre ek işlemler yürütebileceği bildirildi.

ANTALYA’NIN DÖŞEMEALTI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN YARALAMALI TRAFİK KAZASININ ARDINDAN YAŞANAN OLAYDA TEHDİT, ZORLA ALIKOYMA, YAĞMA VE DARP İDDİALARI ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ. GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 10’U TUTUKLANDI.