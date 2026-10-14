Tepebaşı'nda mutfaktan gelen patlama sesi sokakta tedirginlik yarattı

Olayın yaşandığı yer ve zaman

Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Cihangirler Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın ilk katında anne ve kızının yaşadığı dairede, mutfak aspiratöründen geldiği iddia edilen bir patlama sesi duyuldu.

Olay anındaki müdahale:

Sesin duyulmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve ESGAZ ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ve gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Soruşturma ve mahalle tepkisi:

Mahallede panik ve tedirginlik yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer tarafından yapılan ilk tespitlere göre fiziksel bir hasar veya yangın belirtisi bulunmadı.

ESKİŞEHİR'DE BİR DAİREDEKİ ASPİRATÖRDEN GELEN PATLAMA SESİ MAHALLEDE PANİĞE SEBEP OLURKEN, EKİPLERCE YAPILAN KONTROLLERDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI.