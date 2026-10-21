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Tepecik kavşağı yakınında arkadan çarpışma: iki kişi hafif yaralandı

Tepecik kavşağı yakınında Tavşanlı-Emet karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, 43 U 0330 plakalı aracın sürücüsü H.E. ile yolcu M.G. hafif yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tepecik kavşağı yakınında arkadan çarpışma: iki kişi hafif yaralandı

Kaza ve olay yeri:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı-Emet karayolu üzerinde, Tepecik beldesi kavşağı yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

çarpışmanın gelişimi ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, H.A. (34) yönetimindeki 20 ALU 363 plakalı otomobil, Tepecik istikametinden Emet yönüne seyreden H.E. idaresindeki 43 U 0330 plakalı araca arkadan çarptı.

yaralananlar ve durumları:

Çarpmanın etkisiyle 43 U 0330 plakalı aracın sürücüsü H.E. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.G. (56) hafif şekilde yaralandı.

TAVŞANLI’DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

TAVŞANLI’DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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