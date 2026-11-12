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Didim'de ağaçlara özen: budama ile güvenli ve sağlıklı kent hedefi

Didim Belediyesi ekipleri, kent genelinde yürüttükleri ağaç bakım ve budama çalışmalarıyla yeşil dokuyu koruyor; güvenlik ve elektrik hatları öncelikli.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Didim'de ağaçlara özen: budama ile güvenli ve sağlıklı kent hedefi

Çalışmaların kapsamı:

Didim Belediyesi ekipleri, kentin birçok farklı noktasında ağaç bakım ve budama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan müdahaleler, ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek ve kentteki yeşil dokunun sürekliliğini sağlamak amacıyla planlı şekilde yürütülüyor.

Budama çalışmaları kapsamında ağaçların gelişimini olumsuz etkileyen ve kontrolsüz büyüyen dallar uygun yöntemlerle temizleniyor. Düzenli bakım programı; budama, şekillendirme ve gerektikçe bakım uygulamalarını kapsayarak hem estetik hem de biyolojik yönden olumlu sonuçlar hedefliyor.

Güvenlik ve altyapı odaklı müdahaleler:

Çalışmalar sadece bitki sağlığını hedeflemiyor; aynı zamanda kent güvenliği ve altyapı koruması da ön planda tutuluyor. Özellikle elektrik hatlarına yaklaşan dallara müdahale edilerek elektrik kesintileri ve olası tehlikeler önlenmeye çalışılıyor. Yaya ve araç trafiği açısından risk oluşturabilecek unsurların temizlenmesiyle dolaşım güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Ekipler, müdahaleleri sırasında çevreye zarar vermemeye özen gösteriyor; budama sonrası alanların temizliği ve kalan dalların uygun şekilde değerlendirilmesi de sürecin parçası olarak sürdürülüyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Başkan Hatice Gençay çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Yeşil alanlarımızı ve ağaçlarımızı korumak, kentimize karşı sorumluluklarımızın önemli bir parçası. Ağaçlarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek için bakım ve budama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken elektrik hatlarına, yaya ve araç güvenliğine yönelik riskleri de dikkate alıyoruz. Amacımız, doğayla uyumlu, güvenli ve daha yaşanabilir bir Didim oluşturmak" dedi.

Belediye yetkilileri, planlı bakım programlarının devam edeceğini ve kent genelinde daha bakımlı, güvenli ve sürdürülebilir yeşil alanlar oluşturma hedefinin takip edileceğini belirtiyor.

DİDİM BELEDİYESİ, AĞAÇ BAKIM VE BUDAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

DİDİM BELEDİYESİ, AĞAÇ BAKIM VE BUDAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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