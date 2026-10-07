Tercan Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığı bölgeye yeni gelir kapısı açtı

Tercan Baraj Gölü'nde üretim yükselişi

Erzincan’ın Tercan ilçesi sınırlarında, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Tercan Baraj Gölü, 218 milyon 749 bin metreküp su depolama kapasitesiyle bölgenin hem tarımsal hem de ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. Göl, yaklaşık 120 bin dekar tarım arazisini sularken son yıllarda kafes balıkçılığı faaliyetleriyle de öne çıktı.

Kafes üretiminin boyutu:

Göl üzerinde faaliyet gösteren 7 işletme arasında yer alan Gümüşdoğa Su Ürünleri İşletmesi, 2026 üretim sezonunda yaklaşık 200 ton balık hasadı gerçekleştirerek bölge ekonomisine anlamlı bir katkı sağladı. Kafes üretimi, yıl boyunca süren faaliyetleriyle yerel pazara taze su ürünü sağlıyor ve gölün sunduğu su potansiyelinin değerlendirilmesine olanak veriyor.

Denetim ve sürdürülebilirlik:

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir ve kaliteli üretimin devamı için işletmelerde düzenli denetim ve bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalar; üretim standartlarının korunması, balık sağlığının gözetilmesi ve çevresel etkilerin azaltılması amaçlarını taşıyor.

Erzincan genelinde su ürünleri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, Tercan Baraj Gölü'nün sağladığı imkanlarla hem istihdama hem de bölgesel kalkınmaya katkının giderek artması bekleniyor.

TERCAN BARAJ GÖLÜ’NDE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ BÜYÜYOR