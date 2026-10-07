Dolar 49,1884 +0,03%
Euro 55,2808 -0,12%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.583,23 -0,58%
EUR/USD 1,1233 -0,26%
Brent Petrol 101,23 +0,65%
--°

Tercan Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığı bölgeye yeni gelir kapısı açtı

Erzincan'ın Tercan Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığı yükseliyor; Gümüşdoğa 2026'da yaklaşık 200 ton hasat ederek yerel ekonomiye katkı sağladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tercan Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığı bölgeye yeni gelir kapısı açtı

Tercan Baraj Gölü'nde üretim yükselişi

Erzincan’ın Tercan ilçesi sınırlarında, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Tercan Baraj Gölü, 218 milyon 749 bin metreküp su depolama kapasitesiyle bölgenin hem tarımsal hem de ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. Göl, yaklaşık 120 bin dekar tarım arazisini sularken son yıllarda kafes balıkçılığı faaliyetleriyle de öne çıktı.

Kafes üretiminin boyutu:

Göl üzerinde faaliyet gösteren 7 işletme arasında yer alan Gümüşdoğa Su Ürünleri İşletmesi, 2026 üretim sezonunda yaklaşık 200 ton balık hasadı gerçekleştirerek bölge ekonomisine anlamlı bir katkı sağladı. Kafes üretimi, yıl boyunca süren faaliyetleriyle yerel pazara taze su ürünü sağlıyor ve gölün sunduğu su potansiyelinin değerlendirilmesine olanak veriyor.

Denetim ve sürdürülebilirlik:

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir ve kaliteli üretimin devamı için işletmelerde düzenli denetim ve bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalar; üretim standartlarının korunması, balık sağlığının gözetilmesi ve çevresel etkilerin azaltılması amaçlarını taşıyor.

Erzincan genelinde su ürünleri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, Tercan Baraj Gölü'nün sağladığı imkanlarla hem istihdama hem de bölgesel kalkınmaya katkının giderek artması bekleniyor.

TERCAN BARAJ GÖLÜ’NDE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ BÜYÜYOR

TERCAN BARAJ GÖLÜ’NDE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ BÜYÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kemaliye'nin 120 bitkili zetrini: kaybolan lezzet ve şifa mirası
images

Kombi bakımını kış gelmeden yaptırın, faturada en az yüzde 30 tasarruf edin
images

Refahiye'de Kalkancı sakinlerinin sorunlarına kulak verdi Mehmet Furkan Taşkıran
images

Kars'ta Allahuekber Dağları yaylası mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Honaz merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem ve altı artçı kentte endişe yarattı

Kesiksu mevkiinde kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: 5 yaralı

Bandırma nüfusu 169 bin 476’ya çıktı; Balıkesir’de dördüncü büyük ilçe

Otobüste sindirim sistemine gizlenmiş 750 gram metamfetaminle yakalanan kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi