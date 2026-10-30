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Atakule, cumhuriyet'in 103. yılında Mustafa Kemal Atatürk görseli ve bayrakla aydınlandı

Ankara'nın simgesi Atakule, Cumhuriyet'in 103. yılında Mustafa Kemal Atatürk görseli ve Türk bayrağıyla aydınlandı; vatandaşlar ışık gösterisini kaydetti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 00:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Atakule, cumhuriyet'in 103. yılında Mustafa Kemal Atatürk görseli ve bayrakla aydınlandı

Atakule'de cumhuriyet coşkusu:

Atakule, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ve Türk bayrağı ile aydınlandı.

Işık ve projeksiyon gösterisi:

Yapılan ışık ve projeksiyon çalışmasında kule yüzeyine yansıtılan görseller, bayrak ve Atatürk portresiyle görsel bir kompozisyon oluşturdu.

Vatandaşların tepkisi:

Etkinlik çevredeki vatandaşların ilgisini çekti; birçok kişi yapılan gösteriyi cep telefonlarının kameralarından kaydetti.

Atakule, Cumhuriyet’in 103’üncü yılında aydınlandı

Atakule, Cumhuriyet’in 103’üncü yılında aydınlandı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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