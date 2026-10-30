Atakule, cumhuriyet'in 103. yılında Mustafa Kemal Atatürk görseli ve bayrakla aydınlandı

Atakule'de cumhuriyet coşkusu:

Atakule, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ve Türk bayrağı ile aydınlandı.

Işık ve projeksiyon gösterisi:

Yapılan ışık ve projeksiyon çalışmasında kule yüzeyine yansıtılan görseller, bayrak ve Atatürk portresiyle görsel bir kompozisyon oluşturdu.

Vatandaşların tepkisi:

Etkinlik çevredeki vatandaşların ilgisini çekti; birçok kişi yapılan gösteriyi cep telefonlarının kameralarından kaydetti.

Atakule, Cumhuriyet’in 103’üncü yılında aydınlandı