Atakule, cumhuriyet'in 103. yılında Mustafa Kemal Atatürk görseli ve bayrakla aydınlandı

Atakule'de cumhuriyet coşkusu:
Atakule, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ve Türk bayrağı ile aydınlandı.
Işık ve projeksiyon gösterisi:
Yapılan ışık ve projeksiyon çalışmasında kule yüzeyine yansıtılan görseller, bayrak ve Atatürk portresiyle görsel bir kompozisyon oluşturdu.
Vatandaşların tepkisi:
Etkinlik çevredeki vatandaşların ilgisini çekti; birçok kişi yapılan gösteriyi cep telefonlarının kameralarından kaydetti.
Atakule, Cumhuriyet’in 103’üncü yılında aydınlandı
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