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Erzincanlı usta, 78 telli kanunla memleketin sesini dünyaya taşıyor

Murat Uzun, Erzincan'daki atölyesinde 1,5 ayda ürettiği 78 telli kanunları Suudi Arabistan, Belçika, ABD ve Kanada'ya gönderiyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzincanlı usta, 78 telli kanunla memleketin sesini dünyaya taşıyor

Erzincan atölyesinden dünyaya ses taşıyan kanun:

Murat Uzun, Ege Üniversitesi'nde çalgı yapımı eğitimi aldıktan sonra İzmir'de kurduğu ilk atölyeden sonra memleketi Erzincan'a döndü ve burada geleneksel Türk müziğinin önemli enstrümanlarından olan kanun üretimini sürdürüyor. Usta, yaklaşık 1,5 aylık bir çalışmayla hazırladığı 78 telli kanunları hem yurt içi hem yurt dışı müşterilerine ulaştırıyor.

İşçilik ve üretim süreci:

Kanun yüzlerce parçadan oluşuyor; üretimde milimetrik ölçümler, ince işçilik ve ustalık gerekiyor. Tellerin yerleştirilmesi, akort ve ses ayarları tamamlandığında enstrüman kullanıma hazır hale geliyor. Her bir aletin ortaya çıkması yaklaşık bir buçuk ay sürüyor ve bu süreç ustanın deneyimiyle şekilleniyor.

Yerel şüpheciliği aşan uluslararası talep:

Erzincan'a döndüğünde çevresinden "Burada kanunu kime satacaksın?" sorularıyla karşılaşan Uzun, üretime devam ederek ürünlerini Suudi Arabistan, Belçika, ABD ve Kanada başta olmak üzere farklı ülkelere göndermeyi başardı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da atölyeyi ziyaret ederek çalışmaları paylaştı.

Usta, memleketinde sürdürdüğü üretimle hem geleneksel çalgı yapımını yaşatıyor hem de Erzincan'ın adını uluslararası arenada duyuruyor.

ERZİNCANLI KANUN USTASI MURAT UZUN, YAKLAŞIK 1,5 AYLIK ÇALIŞMAYLA ÜRETTİĞİ 78 TELLİ KANUNLARI...

ERZİNCANLI KANUN USTASI MURAT UZUN, YAKLAŞIK 1,5 AYLIK ÇALIŞMAYLA ÜRETTİĞİ 78 TELLİ KANUNLARI SUUDİ ARABİSTAN, BELÇİKA, ABD VE KANADA BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI ÜLKELERE GÖNDERİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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