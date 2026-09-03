tercihler yetenekten iş garantisine kaydı

tercih dönemi değerlendirmesi:

Yakın Doğu Üniversitesi Diyarbakır Bölge Temsilcisi Sevda Aktan, geride kalan YKS tercih sürecini değerlendirdi. Aktan, bu yıl tercihlerin önceki yıllara kıyasla belirgin bir yön değişimi gösterdiğini belirtti. Öğrenci ve veli tutumlarında "Sevdiğim mesleği yapayım" anlayışından, "Önce işimi garantiye alayım" anlayışına doğru bir kayış gözlemlendiğini söyledi.

Aktan, yoğun bir tercih dönemi geçirdiklerini vurgularken, bu değişimin arkasındaki itici güçler olarak atanma beklentisi, eğitim süresi ve maliyet ile kamu güvencesinin öne çıktığını ifade etti. Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilerin yeteneklerinden ziyade mezuniyet sonrası istihdama daha yakın bölümlere yöneldiği görüldü.

sıralamalardaki somut değişimler:

Verilere göre geçen yıl tıp fakültesine yerleşme sınırı 42 bin-43 bin sıralamalar civarındayken, 2026 tercih sürecinde bu sınırın 32 binlere kadar gerilediği belirtildi. Aktan, bu düşüşün özellikle sağlık alanlarında yoğun tercihlere yol açtığını; tıp, hemşirelik ve ebelik gibi bölümlerin öne çıktığını aktardı.

Ayrıca, 22 bin sıralama civarında olup özel üniversite tercih etmeyen veya edemeyen öğrencilerin tercih sürecinde açıkta kaldığı kaydedildi. Bazı adayların diş hekimliği gibi yüksek sıralama gerektiren bölümlere yerleşme yerine, daha düşük sıralama ile doğrudan istihdam imkânı sunan hemşirelik gibi bölümleri tercih ettiği bildirildi.

tercih motivasyonlarının arkasındaki nedenler:

Aktan, özellikle özel üniversiteleri tercih eden öğrenciler arasında maliyetlerin geri dönüş süresinin seçimde belirleyici olduğunu söyledi: "Okula harcadığım parayı ne kadar kısa zamanda geri kazanabilirim ona göre meslek tercihi yapmalıyım" algısının etkili olduğunu belirtti. Bu bakış açısının, meslek seçimini tamamen iş garantisi ve gelir beklentisi eksenine kaydırdığını dile getirdi.

Sonuç olarak Sevda Aktan, meslek dinamiklerinde gözlemlenen bu dönüşümün hem bireysel kariyer planlaması hem de işgücü piyasasının orta vadeli yapısı üzerinde etkileri olabileceğini vurguladı. Tercih eğilimlerinin gelecekte eğitim politikaları ve üniversite programlarının şekillenmesinde önemli bir gösterge olacağına işaret etti.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR BÖLGE TEMSİLCİSİ SEVDA AKTAN GERİDE BIRAKILAN YKS TERCİHLERİNE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, ''YETENEĞE UYGUN MESLEK SEÇİMİ YERİNİ İŞ GARANTİLİ MESLEKLERE BIRAKTI’’ DEDİ.