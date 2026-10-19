Karapınar'da muhtarlar günü töreni, yerel hizmet vurgulandı

Karapınar'da muhtarlar günü töreni

Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Programa Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Zafer Öztaş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

Törende öne çıkan vurgular:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda muhtarlık kurumunun önemi öne çıkarıldı; Dernek Başkanı Zafer Öztaş, muhtarlık görevinin büyük sorumluluk gerektirdiğini belirterek muhtarların gece gündüz demeden vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Etkinlikte katılımcılar, yerel hizmetlerin koordinasyonu ve muhtarlarla bürokrasi arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Belediyenin ikramı ve programın kapanışı:

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Karapınar Belediyesi muhtarlar onuruna yemek ikram etti. Gün boyu süren kutlama ve görüş alışverişini içeren program, muhtarların görevlerine dair dayanışma mesajlarıyla son buldu.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA CUMHURİYET MEYDANI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ.