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Karapınar'da muhtarlar günü töreni, yerel hizmet vurgulandı

Karapınar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliğinde muhtarların sorumlulukları ve vatandaşla dayanışma ön plana çıktı; ilçe protokolü törene katıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 18:35

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Karapınar'da muhtarlar günü töreni, yerel hizmet vurgulandı

Karapınar'da muhtarlar günü töreni

Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Programa Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Zafer Öztaş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

Törende öne çıkan vurgular:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda muhtarlık kurumunun önemi öne çıkarıldı; Dernek Başkanı Zafer Öztaş, muhtarlık görevinin büyük sorumluluk gerektirdiğini belirterek muhtarların gece gündüz demeden vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Etkinlikte katılımcılar, yerel hizmetlerin koordinasyonu ve muhtarlarla bürokrasi arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Belediyenin ikramı ve programın kapanışı:

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Karapınar Belediyesi muhtarlar onuruna yemek ikram etti. Gün boyu süren kutlama ve görüş alışverişini içeren program, muhtarların görevlerine dair dayanışma mesajlarıyla son buldu.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA CUMHURİYET MEYDANI’NDA TÖREN...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA CUMHURİYET MEYDANI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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