Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Bağdat'ta kritik temas: Fidan ile Arakçi dış politika gündemini görüştü

Hakan Fidan, İİT 52. Bakanlar Konseyi için bulunduğu Bağdat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:16

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 15:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Bağdat'ta kritik temas: Fidan ile Arakçi dış politika gündemini görüştü

görüşmenin çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Bağdat'ta, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, toplantı marjındaki ikili temaslar programı çerçevesinde gerçekleşti ve her iki tarafın da temsilcileri toplantıda hazır bulundu.

marjinal temasların rolü:

Çok taraflı platformlarda yapılan ikili görüşmeler, taraflara doğrudan iletişim kurma ve gündem üzerinde koordinasyon sağlama imkanı verir. Bu tür temaslar genellikle ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak yaklaşım arayışları için tercih edilir.

Fidan'ın Bağdat ziyaretinde sürdürdüğü ikili temaslar, İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamındaki diplomatik trafiğin bir parçası olarak kayda geçti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT&#039;TA İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ İLE BİR ARAYA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT'TA İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

BM: kapsamlı çözüm mümkün, somut iş birliği beklentisi vurgulandı
images

Çapa'da sağlık yatırımı: Erdoğan tababette birikime dikkat çekti
images

Bağdat'ta temas trafiği: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Nizar Amedi...
images

MHP Salihli yönetimi yeni binada görev dağılımını tamamladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sonbahar yağışlarıyla Kanispi (Beyazsu) yeniden coştu

Kızılay’dan tuğgeneral Mustafa Baş’a kurumsal gümüş madalya

Sarıgöl pekmezi ve emeği İzmir fuarında öne çıktı

Meriç Nehri'nde ikinci çocuğun cansız bedeni bulundu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız