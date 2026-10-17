Bağdat'ta kritik temas: Fidan ile Arakçi dış politika gündemini görüştü

görüşmenin çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Bağdat'ta, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, toplantı marjındaki ikili temaslar programı çerçevesinde gerçekleşti ve her iki tarafın da temsilcileri toplantıda hazır bulundu.

marjinal temasların rolü:

Çok taraflı platformlarda yapılan ikili görüşmeler, taraflara doğrudan iletişim kurma ve gündem üzerinde koordinasyon sağlama imkanı verir. Bu tür temaslar genellikle ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak yaklaşım arayışları için tercih edilir.

Fidan'ın Bağdat ziyaretinde sürdürdüğü ikili temaslar, İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamındaki diplomatik trafiğin bir parçası olarak kayda geçti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT'TA İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ İLE BİR ARAYA GELDİ.