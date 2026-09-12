Ters yolda başlayan arbede: gazetecilere tüküren sürücü adliyeye sevk edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, anayolda ters yönde ilerlediği belirlenen otomobil polis ekiplerince durdurulunca ortalık karıştı. Sürücü Büşra A. ile yanındaki erkek arkadaşının müdahaleye karşı koyduğu, kadın sürücünün kendisini görüntüleyen gazetecilere tükürdüğü ve polis ekiplerine hakaretlerde bulunduğu bildirildi.

Olayın gelişimi:

Polis ekipleri otomobili durdurduğunda taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Ekiplerin müdahalesi sırasında Büşra A., bir ara yere yatıp bayılma numarası yaptı. Sonrasında yeniden ayağa kalkan sürücü, polis aracına saldırdı ve müdahale eden görevlilerin elinden kurtularak anayola doğru koştu. O sırada seyir halindeki araçların arasında kalmak üzereyken polisler tarafından son anda yakalanıp yolun dışına çıkarıldı.

Olay anına ait görüntüler çevredeki vatandaşlar ve gazeteciler tarafından kaydedildi; görüntülerde sürücünün, gazetecilerin "Sanatçıya böyle şeyler yakışıyor mu?" sorusuna karşılık kameraya tükürdüğü ve polis ekiplerine yönelik hakaretlerde bulunduğu görülüyor. Sürücü olay sırasında kendisinin sanatçı olduğunu iddia etti.

Savcılık ve adli süreç:

Olayın ardından Büşra A. ile H.A. karakola götürüldü. Yapılan işlemler sonrası her iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet kayıtlarına göre, H.A.'nın geçmişte yağma, gasp, tehdit, hakaret, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kaydı bulunduğu, Büşra A.'nın ise daha önce tehdit, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

Soruşturma ve tahkikatın devam ettiği, polis ve adli makamların olayın tüm yönleriyle incelenmesine devam ettiği kaydedildi. Olay, hem trafik güvenliği hem de basın mensuplarının çalışma güvenliği açısından çevrede ciddi endişe oluşturdu.

BURSA'DA ANAYOLDA TERS YOLA GİREN KADIN SÜRÜCÜ, OLAYI GÖRÜNTÜLEYEN BASIN MENSUPLARINA VE POLİS EKİPLERİNE HAKARET ETTİ. (ARŞİV)