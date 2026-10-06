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Tersanede yıkama sırasında menhol kayganlığı nedeniyle düşen işçi yaşamını yitirdi

Sefine Tersanesi'nde çalışan 20 yaşındaki Yılmaz Çelikbilek, menhol üzerindeki naylon nedeniyle tank boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tersanede yıkama sırasında menhol kayganlığı nedeniyle düşen işçi yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Sefine Tersanesi'nde meydana gelen kazada, 20 yaşındaki işçi Yılmaz Çelikbilek güvertede yürüttüğü yıkama çalışması sırasında hayatını kaybetti. İddiaya göre Çelikbilek, boruları temizlemek için tank menholü bulunan bölgeye yöneldi ve menholün üzerindeki naylon nedeniyle zemindeki açıklığı fark edemedi.

Naylonun üzerine basmasıyla dengesini kaybeden Çelikbilek, menholdan tankın içine düştü. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünde genç işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

soruşturma ve otopsi işlemleri:

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Çelikbilek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gönderilerek defnedileceği bildirildi.

iş güvenliği ve çalışma koşulları:

Kaza, tersane sahasında yürütülen çalışmalarda örtü malzemelerinin ve menhol kapaklarının oluşturduğu riskleri bir kez daha gündeme taşıdı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, yetkililerin incelemeleri sürdürdüğü öğrenildi.

YALOVA’NIN ALTINOVA İLÇESİNDE BULUNAN SEFİNE TERSANESİ’NDE ÇALIŞAN 20 YAŞINDAKİ YILMAZ ÇELİKBİLEK...

YALOVA’NIN ALTINOVA İLÇESİNDE BULUNAN SEFİNE TERSANESİ’NDE ÇALIŞAN 20 YAŞINDAKİ YILMAZ ÇELİKBİLEK, GEMİNİN GÜVERTESİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMA SIRASINDA TANKIN İÇERİSİNE DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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