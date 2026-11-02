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Antalya–Alanya otoyolunda tünel kazılarında yüzde 80 ilerleme, proje 2028'e yetişecek

Vali Hulusi Şahin, Antalya-Alanya Otoyolu'nda tünel kazılarında yüzde 80'e ulaşıldığını, viyadük ve köprü yapımlarının hızla sürdüğünü ve 2028'de tamamlanacağını bildirdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya–Alanya otoyolunda tünel kazılarında yüzde 80 ilerleme, proje 2028'e yetişecek

antalya-alanya otoyolu projesinde son gelişmeler

Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Antalya-Alanya Otoyolu projesinde tünel kazım çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiği belirtildi. Vali Şahin, sahadaki incelemeleri sırasında projenin kamu-özel sektör iş birliğiyle yürütüldüğünü ve tünellerdeki ilerlemenin sürdüğünü vurguladı.

tünel ve viyadük çalışmalarındaki ilerleme:

Şahin, "Şu anda Antalya-Alanya Otoyolu inşaatı kapsamındaki en uzun tünellerden birindeyiz. Burada tünel kazım işleri son sürat devam ediyor. Arkadaşlarımız tünellerde yüzde 80lik ilerleme seviyesine ulaştı" ifadelerini kullandı. Proje güzergahı toplam 122 kilometre olup bunun 84 kilometresi anayol, 38 kilometresi bağlantı yolu olarak planlandı.

altyapı ve çevresel kazanımlar:

Projede 5 adet tünel (toplam tek tüp uzunluğu 4 bin 604 metre, çift tüp toplamı 9 bin 208 metre) ve 16 adet viyadük (tek yön toplam uzunluğu 5 bin 966 metre, çift yön toplamı 11 bin 932 metre) yer alıyor. Ayrıca güzergâhta 22 köprü, 59 üstgeçit, 43 altgeçit, 363 kutu menfez ve 7 kavşak inşası eş zamanlı yürütülüyor. Projenin tamamlanmasıyla mevcut D400 yolundaki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Elde edilecek ekonomik ve çevresel kazanımlar da paylaşıldı: tamamlandığında yılda 23 milyar TL zaman tasarrufu ve 900 milyon TL akaryakıt tasarrufu olmak üzere toplam 23,9 milyar TL tasarruf sağlanacağı; bunun yanı sıra yılda 47 bin ton daha az CO_2 emisyonu salınımı beklendiği bildirildi.

iş gücü ve makine parkındaki durum:

Şantiyelerde yürütülen çalışmalarda halihazırda 4 bin 297 personel ve 925 makine-ekipman görev yapıyor. Çalışmaların en yoğun döneminde bu sayıların 6 bin personel ve bin 200 makine/ekipman seviyelerine ulaşması planlanıyor.

Vali Şahin, projenin bölge için acil ihtiyaç olduğunu belirterek tamamlandığında kısa süre içinde araçlarla tünellerden geçileceğini söyledi ve proje dolayısıyla Cumhurbaşkanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile destek veren kurumlara teşekkürlerini iletti. İncelemeler sırasında Karayolları 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan ve Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir de Vali Şahin'e eşlik etti.

ANTALYA-ALANYA OTOYOLU GÜZERGAHINDA İNCELEMELERDE BULUNAN VALİ HULUSİ ŞAHİN, PROJEDEKİ SON DURUMA...

ANTALYA-ALANYA OTOYOLU GÜZERGAHINDA İNCELEMELERDE BULUNAN VALİ HULUSİ ŞAHİN, PROJEDEKİ SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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