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Sakarya'da cinsel içerikli kaçak ürün operasyonunda bin 595 parça ele geçirildi

Sakarya'da KOM ekipleri Erenler ilçesindeki iş yerinde bin 595 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirip, M.M.(37) gözaltına aldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sakarya'da cinsel içerikli kaçak ürün operasyonunda bin 595 parça ele geçirildi

Sakarya'da kaçakçılık operasyonu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı. Operasyonda ele geçirilen ürünler ve yürütülen işlemlerle ilgili adli süreç başlatıldı.

operasyonun detayları:

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramada, bin 595 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün tespit edildi. Ürünlerin iş yerinde bulunduğu bilgisi üzerine yapılan müdahalede, iş yerine ilişkin arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

sonrası işlemler:

Operasyon sonucu iş yeri sahibi M.M.(37) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

SAKARYA&#039;DA POLİS EKİPLERİNCE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA BİN 595 ADET GÜMRÜK...

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA BİN 595 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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