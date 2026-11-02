tepebaşı'nda kuyumcuyu durduran 10 gram sahte altın

olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında, iddiaya göre borç karşılığında elde edilen 10 adet gram altın incelenmek veya bozdurulmak üzere getirildi. Kuyumcu çalışanlarının yaptığı kontrol sonucu getirilen parçaların sahte olduğu belirlendi.

Getirilen altınların güncel piyasa değerine göre toplam tutarının yaklaşık 60 bin TL olduğu belirtilirken, durumun fark edilmesinin ardından iş yeri tarafından derhal emniyet birimlerine haber verildi.

inceleme ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş şubesi polis ekipleri iş yerinde ilk incelemeyi yaptı ve tutanak düzenledi. İddia edilen şahıs Y.A., işlemlerinin yürütülmesi amacıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kuyumcu çalışanlarının dikkatli kontrolü sayesinde sahte olduğu değerlendirilen parçaların tespiti hızlı gerçekleşti; emniyet ekipleri ise olası başka mağduriyetlerin olup olmadığı yönünde araştırma yürütüyor. Olayla ilgili delil ve ifadelerin toplanması sonrası yetkili birimler tarafından soruşturma derinleştirilecek.

ON TANE GRAM ALTIN SAHTE ÇIKTI