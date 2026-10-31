Terzide barışma isteği kanlı bitti: eski eşi tarafından öldürülen kadın uğurlandı

Ankara'da meydana gelen olayda, 5 sene önce boşandığı iddia edilen eşinin takıntı haline getirdiği öne sürülen kadın yaşamını yitirdi. Olayın ardından düzenlenen cenaze töreninde yakınları gözyaşları içinde son görevlerini yerine getirdi.

olayın gelişimi:

İddialara göre, Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan terziye giden Aynur Ekici (49)'yi rahatsız eden eski eşi Doğan Yavuz (56), tartışma sırasında Ekici'ye tabancayla ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan Ekici'nin hayatını kaybettiği, Yavuz'un ise aynı silahla intihar ettiği bildirildi.

cenaze töreni ve ardından:

Ekici'nin cenazesi ikindi namazını müteakip Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene ilişkin aktarılanlarda, yakınlarının ve tanıdıklarının büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

Kentte gerçekleşen bu olay, boşanma sonrası devam eden takıntılı davranışların yol açtığı trajedilere dair kamuoyunda yeniden gündem oluşturdu. Yetkililerden gelen resmi bilgiler ile soruşturmanın seyrine dair açıklamalar bekleniyor.

EKİCİ’NİN CENAZESİ, İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP AHMET EFENDİ CAMİİ’NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NDA GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.