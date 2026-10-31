Acil çağrıda yeni dönem: 112 için genel müdürlük kuruldu

112'de yeni yapı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kurulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda alınan kararla, 81 ildeki 112 Acil Çağrı Merkezleri valiliklere bağlı müstakil İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüklerine dönüştürüldü.

Çiftçi sosyal medya paylaşımında, "Vatandaşlarımızın en zor anlarında imdadına yetişen 112 Acil Çağrı Sistemimizi daha güçlü, daha etkin ve daha hızlı bir yapıya kavuşturuyoruz. Milletimizin huzuru ve güvenliği için attığımız bu önemli adım ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

amaç ve hedefler:

Bakanlığın açıklamasına göre yeni yapı, çağrıya erişimi ve olay yönetimini iyileştirmeyi hedefliyor. Sistem; yapay zekâ destekli yeni teknolojiler, güçlü iletişim altyapısı ve kurumlar arası etkin koordinasyon ile desteklenecek. Bakan Çiftçi, "acil durumlarda her saniyenin kıymetli olduğu" vurgusunu yaparak çağrılara daha hızlı yanıt verilmesinin ve devlet imkânlarının ihtiyaç halinde hızla seferber edilmesinin amaçlandığını belirtti.

saha uygulaması ve kapasite:

Karar kapsamında 81 ildeki birimler müstakil müdürlüklere dönüştürülürken sistemin mevcut kapasitesi ve personel yapısı da korundu. Açıklamada, 15 bine yakın personel ile yılda yaklaşık 100 milyon çağrı'nın karşılandığı ve 31 milyonun üzerinde vakanın koordinasyonunun sağlandığı ifade edildi. Yeni organizasyonun, bu iş yükünü daha etkin yönetmeyi ve vatandaşların yardım çağrılarına daha hızlı yanıt verilmesini sağlaması hedefleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, BAKANLIK BÜNYESİNDE ‘112 ACİL ÇAĞRI VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ KURULDUĞUNU DUYURDU.