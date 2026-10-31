İnegöl'de 6 gündür kayıp olan Emrah Gedik için kapsamlı arama sürüyor

İnegöl'de kayıp gencin bulunması için ekipler seferber oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Emrah Gedik'ten 6 gündür haber alınamıyor. Mahmudiye Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Gedik'in bulunması için emniyet, jandarma ve çeşitli arama kurtarma ekipleri geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Güvenlik kamerası kayıtları ve saha çalışmaları:

Son olarak Mesudiye Mahallesi'nde görüldüğü belirtilen Gedik'in bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Ekiplerin şu ana kadar yaklaşık 550 güvenlik kamerası kaydını incelediği ancak görüntülerden kesin bir sonuca ulaşılamadığı açıklandı. Arama sırasında bazı sokaklarda kamera olmaması çalışmaların seyrini zorlaştırıyor.

Çalışmalara katılan kurumlar arasında İNDAK, AFAD, Jandarma Komutanlığı ve Çevik Kuvvet ekipleri bulunuyor. Saha aramaları, kamera kayıtlarının çözümlenmesi ve farklı yönlere yapılan kontroller devam ediyor.

Aile umutla bekliyor, soru işaretleri sürüyor:

Emrah Gedik'in amcası Elvan Gedik, arama çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ve ailece sonuç beklediklerini söyledi. Elvan Gedik, aramalarda karşılaştıkları güçlükleri ve belirsizliği şöyle dile getirdi: "Emrah mahallelerde geziyor. Emniyet müdürü, Kaymakam, jandarma komutanı el attılar ama 6 gecedir aramalarımız devam ediyor. Hiçbir sonuca ulaşamadık. İNDAK, AFAD, çalışmalarına devam ediyorlar ama sonuç yok, hiçbir neticeye ulaşamadık. 6 gecedir kardeşimiz kayıp, ulaşamıyoruz. Ne tarafa gittiğini bilmiyoruz. Bizim şu anda elimiz kolumuz bağlı, beklememizi sürdürüyoruz."

Amca Gedik, ayrıca kişinin hangi yöne gittiğinin henüz belirlenemediğini ve şehir dışına çıkmış olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiğini belirtti. Ekipler; belirli hedef noktaları olmaksızın, olası tüm ihtimalleri değerlendirerek aramalarını sürdürüyor.

Emrah Gedik'in ailesi ve yakınları, 6 gündür gelecek olumlu bir haberi beklerken, polis ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 6 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 33 YAŞINDAKİ EMRAH GEDİK’İ BULMAK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR.