TESK heyeti Ticaret Bakanlığında bir araya geldi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener'i ziyaret etti. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede esnaf ve sanatkârların güncel sorunları ile çözüm yolları ele alındı.

Görüşmede öne çıkan konular:

Toplantıda öncelikli olarak esnaf ve sanatkârların mevcut ekonomik koşullara uyum sağlaması için mevzuatın güncellenmesi gereği vurgulandı. Ayrıca finansmana erişim imkânları, işlem hacimlerinin artırılması ve kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri masaya yatırıldı. TESK delegasyonu, teşkilatın kurumsal ve mali yapısının güçlendirilmesine yönelik taleplerini detaylı şekilde aktardı.

Tarafların değerlendirmeleri ve iş birliği vurgusu:

TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, esnafın haklarını korumak ve ekonomik faaliyetlerini güçlendirmek için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini belirterek, iletilen talepler ve nazik kabul için Bakanlığa teşekkür etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise TESK'in 82 esnaf ve sanatkar odaları birliği, 13 mesleki federasyon ve 2 bin 973 meslek odası aracılığıyla yaklaşık 2,3 milyon esnaf ve sanatkârı temsil ettiğini hatırlatarak, esnafın üretim, istihdam ve ticaret katkılarını artırmaya yönelik iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyarete, TESK Genel Başkan Vekilleri Hüseyin Ar, Hayrettin Yıldırım, Muharrem Karabacak ve Adlıhan Dere ile Yönetim Kurulu Üyeleri Aziz Fatih Yılmaz, Metin Kara, İsmail Karacabey, Şevket Keskin, Sami Kayın, Kadir Durmuş, Yalçın Ata, Hasan Geriter, Ali Karaca ve Mehmet Burhan Aksak katıldı. Toplantı, taraflar arasında sürdürülecek istişare ve ortak çalışmalara zemin hazırladı.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER, BERABERİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN OLUŞAN HEYETİYLE BİRLİKTE TİCARET BAKANI PROF. DR. ÖMER BOLAT, TİCARET BAKAN YARDIMCISI MAHMUT GÜRCAN İLE ESNAF, SANATKÂRLAR VE KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRÜ TAHA ENES ŞENER’İ ZİYARET ETTİ.