Hatay'da mandalina rekoltesi ve üretici tepkisi

Hatay'da bu yıl rekoltenin yükselmesiyle mandalina ağaçları meyve yükü altında kaldı, bahçeler turuncuya büründü. Buna rağmen üreticiler ürünlerini dalda bırakmak zorunda kaldıklarını bildiriyor. Tarla çıkış fiyatlarının kilogram başına 2 TL seviyelerine inmesi, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığı eleştirilerine yol açtı. Öte yandan aynı mandalina büyükşehir pazarlarında tüketiciye 50 TL ile 90 TL arasında fiyatlarla ulaşıyor.

üretim kalitesi ve ekolojik mücadele:

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, son iki yılda oda ve üreticilerin teşvikleriyle uygulanan ekolojik mücadele sayesinde ürün kalitesinin arttığını belirtiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle yürütülen çalışmalarda Akdeniz meyve sineğine karşı kimyasal ilaç yerine tuzak yöntemi tercih edildi. Kamacı, iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilen Samandağ mandalinasının ihracata uygun olduğunu ve kalite açısından bir sorun bulunmadığını vurguluyor. Buna rağmen ticari karşılığın düşük kalması üreticiyi mağdur ediyor.

fiyat makası, maliyetler ve çözüm önerileri:

Kamacı, bahçeden çıkan mandalinanın tüccara yaklaşık 2 TL'ye verildiğini; buna karşın yakın illerde yaklaşık 50 TL, Ankara, Eskişehir ve İstanbul gibi büyükşehirlerde ise 90 TL seviyelerinde satıldığını aktarıyor. Üretim maliyetleri ve işçilik baskısı üreticiyi zorluyor; işçi yevmiyesini karşılayabilmek için bir işçinin yaklaşık bir ton mandalina toplaması gerektiği belirtiliyor. Çiftçi, ürünün dalda bırakılmasının gelecek yılki verimi de olumsuz etkileyebileceği endişesini taşıyor.

Çözüm önerileri arasında sivil toplum kuruluşları, çiftçi örgütleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ve ilçe tarım müdürlüklerinin sık toplantılar yapması gerektiği yer alıyor. Kamacı, doğrudan maddi destek talep etmediğini ancak bölgeye katma değerli üretim ve işleme alanı tahsis edilmesinin önemine işaret ediyor. Böyle bir tesisle yalnızca mandalina değil, bölgedeki diğer tarım ürünleri de işlenerek hem iç pazara hem de ihracata sunulabilir. Ayrıca devletin piyasaya müdahale ederek ürünleri satın alması ve örneğin okullara dağıtması gibi uygulamaların fiyat makasını daraltabileceği vurgulanıyor.

Üreticilerin beklentisi, emeğin karşılığını alabilecek sürdürülebilir bir üretim düzeninin kurulması. İlgili kurumların koordineli adımları ve yerinde çözümlerle hem üretici mağduriyeti azaltılabilir hem de pazarda daha adil bir dağılım sağlanabilir.

SAMANDAĞ ZİRAAT ODASI BAŞKANI SELİM KAMACI