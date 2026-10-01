Tezgahından yola çıkan mısırcı 15. durağında Nevşehir'de özel çocuklarla buluştu

Çılgın Mısırcı’nın 15. durağı Nevşehir'de

Yasin Yassıçayır, Karabük'te yaklaşık 10 yıldır mısır satan ve “Çılgın Mısırcı” olarak bilinen tezgâh işletmecisi, 81 ilde özel çocuklarla buluşma hedefiyle sürdürdüğü projesinin 15. durağını Nevşehirde gerçekleştirdi. Kendi tezgâhından elde ettiği gelir ve hayırseverlerin desteğiyle yürüttüğü çalışmada amaç, özel eğitim öğrencilerinin yüzünde tebessüm oluşturmak.

etkinliğin düzenlenişi:

Yassıçayır, projesi çerçevesinde daha önce 14 ilde etkinlikler düzenlediğini ve şu an 15. durağın Nevşehir olduğunu aktardı. Etkinlik boyunca özel eğitim öğrencilerine mısır ikram edildi, çocuklara küçük sürprizler yapıldı ve etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı. Organizasyon, öğrenciler ve aileleri için moral ve sosyal etkileşim fırsatı sundu.

yassıçayır'ın hedefi ve destek mekanizması:

Yasin Yassıçayır, her ilden bir okula giderek özel çocuklara ulaşmayı hedeflediğini belirtti: "Her ilden bir okula gidip özel çocuklarımızı mutlu ediyorum. En büyük hayalim 81 ilde bu etkinliği gerçekleştirmek." Proje, Yassıçayır'ın tezgâh geliri ile hayırsever katkılarının birleşimiyle finanse ediliyor.

belediye ve velilerin katılımı:

Etkinliğe Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı de katılarak özel eğitim öğrencilerine şeker ve oyuncak dağıttı. Velilerden Özlem Usta etkinlik için Yassıçayır'a teşekkür ederek, çocukların yüzlerinin güldüğü bir organizasyon olduğunu söyledi. Ailelerin memnuniyeti ve çocukların mutluluğu organizasyonun en dikkat çeken sonucu oldu.

Proje, hem yerel destek hem de bireysel çabalarla sürdürülen bir sosyal sorumluluk girişimi olarak öne çıkıyor. Çılgın Mısırcının bir sonraki rotasıyla ilgili planları devam ediyor; hedef ise 81 ilin tamamına ulaşmak.

KARABÜK’TE YAKLAŞIK 10 YILDIR MISIR SATAN VE ‘ÇILGIN MISIRCI’ OLARAK TANINAN YASİN YASSIÇAYIR, 81 İLDE ÖZEL ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELME PROJESİ KAPSAMINDA 15’İNCİ DURAĞI OLAN NEVŞEHİR’DE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE MISIR İKRAM ETTİ.