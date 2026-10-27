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Tıbbi kenevir için entegre pazar: Growtech Antalya'da Medical Cannabis Zone

Growtech Antalya, 24-27 Kasım 2026'da ANFAŞ'ta kurulacak Medical Cannabis Zone ile tıbbi kenevir üreticileri, yatırımcılar ve kamu kurumlarını buluşturuyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tıbbi kenevir için entegre pazar: Growtech Antalya'da Medical Cannabis Zone

Growtech Antalya tıbbi keneviri profesyonel ağına taşıyor

24 - 27 Kasım 2026 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan 25. Growtech Antalya, bu yıl tıbbi kenevir için ayrılmış özel bir alanla sektörü bir araya getiriyor. Fuar kapsamında oluşturulan Medical Cannabis Zone, üreticiler, alım heyetleri ve kamu temsilcilerinin temas kuracağı bir platform işlevi görecek.

Growtech Fuarları Direktörü Engin Er etkinliğin önemine dikkat çekerek, tıbbi kenevirin kronik ağrılar, dirençli epilepsi ve MS gibi hastalıklarda kullanımının yanı sıra çiftçiler için alternatif ürün potansiyeli taşıdığını vurguladı. Er, başta Almanya ve İsviçre olmak üzere birçok ülkenin ürüne talep göstermeye hazır olduğunu söyledi.

Medical Cannabis Zone'un kapsamı:

Organizatörler, fuar alanında ayrılan bölümde firmaların ürünlerini potansiyel yatırımcılara tanıtmasına olanak tanıyacak bir yapı planladı. Sağlık Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkilileri de fuarda yer alacak ve tıbbi kenevirle ilgili ruhsatlandırma, kayıt süreçleri ile takip sistemlerine dair bilgi aktarılacak.

Engin Er, tıbbi kenevirin yalnızca tarıma eklenen yeni bir ürün kategorisi olmadığını; tarım teknolojileri, biyoteknoloji, Ar-Ge, sağlık ve mevzuatın kesiştiği yeni bir ekosistemin oluştuğunu belirtti. Zone kapsamında ise kontrollü yetiştiricilik, sera ve iklimlendirme teknolojileri, sulama, otomasyon, bitki besleme, genetik, doku kültürü, laboratuvar, Ar-Ge ve biyoteknoloji gibi alanlar aynı platformda gösterilecek.

Paneller ve uzman buluşmaları:

Fuar programında iki ayrı panel ön plana çıkıyor. 24 Kasım Salı günü düzenlenecek "Türkiye'de Tıbbi Kenevir - Yatırımcı ve Kamu Perspektifi" başlıklı panelin moderatörlüğünü TİKÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Arıkan üstlenecek. Panele Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, Kings Pharmaceutical Holding Kurucusu Ulaş Yavuz ve araştırmacı-yazar Erdal Kasa katılacak.

25 Kasım Çarşamba günü ise "Global Tıbbi Kenevir" başlıklı ikinci panel gerçekleştirilecek. Bu oturumun moderatörlüğünü Uluslararası Kenevir Kalite Standartları Derneği Direktörü Atiyyah Ferouz yapacak; konuşmacılar arasında Breeze Collective CEO'su Nick Brousianos, Pharma Export Partners CEO'su Manny Dasilva ve Growmore Tarım Teknolojileri A.Ş. & LEDWisdom Kurucusu Batu Aksu yer alıyor.

Fuar organizasyonu, tıbbi kenevirin üretimden pazarlamaya, mevzuattan Ar-Ge'ye kadar geniş bir alanı kapsayan profesyonel iş bağlantılarına zemin hazırlamasını amaçlıyor. Organizatörler, bu platformun hem Türkiye'deki üreticiler için hem de uluslararası alım heyetleri için bir tanıtım ve iş geliştirme fırsatı sunacağını belirtiyor.

TIBBİ KENEVİRİN ALTERNATİF ÜRÜN ARAYIŞINDAKİ ÇİFTÇİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL TAŞIDIĞINI...

TIBBİ KENEVİRİN ALTERNATİF ÜRÜN ARAYIŞINDAKİ ÇİFTÇİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL TAŞIDIĞINI BELİRTEN GROWTECH FUARLARI DİREKTÖRÜ ENGİN ER, BAŞTA ALMANYA VE İSVİÇRE OLMAK ÜZERE; BİRÇOK ÜLKENİN BU ÜRÜNÜ ALMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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