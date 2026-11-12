Ticari araç sahipleri kış lastiği için erkenden sıraya girdi

Havza'da kış lastiği hazırlıkları:

Samsun'un Havza ilçesinde ticari araçlarda 15 Kasım'da yürürlüğe girecek zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastik işletmelerinde gözle görülür bir yoğunluk başladı. Sürücüler, hem güvenli yolculuk yapmak hem de cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için lastik değişimlerini erkenden yaptırmayı tercih ediyor.

Yoğunluğun sebepleri:

Hava sıcaklıklarının düşmesi talebi artırırken, özellikle ticari araç sahipleri zorunlu tarihe dikkat ederek işyerlerine yöneliyor. Oto lastik işletmesi çalışanı Abdurrahman Teber, son günlerde artan başvuru sayısının işyerlerinde hareketlilik yarattığını belirtiyor ve yoğunluğun 15 Kasım'a doğru daha da artmasının beklendiğini söylüyor.

Lastik bakımında dikkat edilmesi gerekenler:

Teber, kış lastiğinin yalnızca yasal bir yükümlülük olmadığını, can ve mal güvenliği açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Sürücülere lastik değişimi sırasında diş derinliği, lastik hava basıncı ve lastiklerin genel durumu gibi temel kontrolleri yaptırmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca son günleri beklemenin hem mağduriyete hem de uzun bekleme sürelerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İşletmelerde uygulanan değişim ve kontrol süreçleri, kış koşullarında yol güvenliğini artırmayı hedefliyor; bu nedenle yetkili servis ve lastikçilerin yönlendirmelerine uyulması öneriliyor.

HAVZA İLÇESİNDE, TİCARİ ARAÇLARDA 15 KASIM’DA BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİK İŞLETMELERİNDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI