Ticari takside skunk yakalandı: 2 kilo 100 gramla şüpheli tutuklandı

operasyon ayrıntıları:

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan bir ticari takside arama yapıldı.

Aramada 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, DURDURULAN TİCARİ TAKSİDE YAPILAN ARAMADA 2 KİLO 100 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ.