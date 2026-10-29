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Ticari takside skunk yakalandı: 2 kilo 100 gramla şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da durdurulan ticari takside 2 kilo 100 gram skunk bulundu; şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ticari takside skunk yakalandı: 2 kilo 100 gramla şüpheli tutuklandı

operasyon ayrıntıları:

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan bir ticari takside arama yapıldı.

Aramada 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA...

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, DURDURULAN TİCARİ TAKSİDE YAPILAN ARAMADA 2 KİLO 100 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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