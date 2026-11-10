Kütahya'dan Galatasaray'a çağrı: Dumlupınar zeminine hazırız

mhp’li erbaşın meclisteki daveti:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Galatasaray’a yönelik sürpriz bir teklif sundu. Komisyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplanmış, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bakanlığın bütçesi ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin sunum yapmıştı.

davetin temeli ve Kütahyaspor paylaşımı:

Erbaş, konuşmasında son günlerde gündeme gelen RAMS Park’taki saha zemini tartışmasına atıf yaptı ve Kütahyaspor tarafından yapılan paylaşımı hatırlattı. Milletvekili, Dumlupınar Stadyumu’nun zeminine duyulan güveni vurgulayarak kulübün paylaşımlarına dayanarak Galatasaray’ı Kütahya’ya davet etti. Erbaş, stadyumun bazı eksiklikleri bulunduğunu ancak bunların giderilmesi halinde büyük karşılaşmaların Kütahya’da oynanmasının mümkün olacağını belirtti.

Dumlupınar Stadyumu’nda giderilmesi gerekenler:

Erbaş, stadyumda öne çıkan ihtiyaçları tek tek sıraladı: aydınlatma, tribün güvenliği, soyunma odaları ve engelli erişimi. Bu unsurların tamamlanması halinde Dumlupınar Stadyumu’nun büyük maçlara ev sahipliği yapabilecek standarda erişeceğini ifade etti. Teklif, saha zemini sorununu yaşayan kulüpler için alternatif bir çözüm önerisi olarak sunuldu.

Konuşmasında Erbaş şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ın RAMS Park’taki saha zeminiyle ilgili tartışmalar gündeme gelirken Kütahyaspor’umuzdan da dikkat çekici bir paylaşım gelmiştir. Kulübümüz, Dumlupınar Stadyumu’nun zeminine duyduğu güveni, ’Zemin konusunda yardımcı olabiliriz’ mesajıyla ortaya koymuştur. RAMS Park’tan daha iyi bir saha zeminine sahip olan Dumlupınar Stadyumu’muzun da giderilmesi gereken bazı eksiklikleri bulunmaktadır. Stadyumun aydınlatma, tribün güvenliği, soyunma odaları ve engelli erişimi gibi ihtiyaçları giderildiği takdirde, büyük karşılaşmaların Kütahya’da oynanmasının önü açılabilir. Saha zemininden dolayı sakatlanan başta Osimhen’i ve diğer sporcuları tedavileri için Kütahya’nın termal kaynakları ve fizik tedavi merkezlerinde ağırlamaktan da memnuniyet duyarız. 80 milyon dolarlık oyuncumuz yok ancak 80 milyon dolarlık futbolcuyu oynatacak saha zeminimiz var.”

Erbaş’ın sözleri, hem stadyum altyapısına dikkat çekmeyi hem de bölgesel tesislerin kullanımının artırılabileceği mesajını taşıdı. Teklifin muhatabı olarak doğrudan bir kulüp ismi verilmiş olması, gündemdeki zemin tartışmasına somut bir alternatif önerisi getirdi.

Komisyon gündemi ve bütçe görüşmeleri çerçevesinde yapılan bu değerlendirme, spor altyapısının iyileştirilmesi taleplerine bir örnek oluşturdu. Erbaş’ın daveti, önümüzdeki dönemde kulüp yönetimleri ve ilgili bakanlık yetkilileri arasında bir değerlendirme turu başlatabilir.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET ERBAŞ, ZEMİN SORUNU YAŞAYAN GALATASARAY'I KÜTAHYA'DA OYNAMAYA DAVET ETTİ.